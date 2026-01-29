A Squella lo tienen "sin cuidado" las expectativas pro militancia para los delegados

En la previa de que se dé a conocer la lista de los delegados presidenciales que acompañarán desde marzo al Presidente electo, José Antonio Kast, el timonel Arturo Squella aseguró que al Partido Republicano lo "tiene sin cuidado" la cantidad de militantes políticos en la llamada segunda línea del futuro gobierno.

Algunos miembros de la alianza han expresado su preocupación por la posibilidad de que la próxima Administración vuelva a privilegiar perfiles independientes, como ya lo hizo con el gabinete de ministros.

El senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, planteó en Cooperativa este jueves que "el ejercicio del Presidente Kast es armar equipos consistentes, que tengan sentido de equipo -no que vaya uno por un lado y otro por otro lado- y que tengan densidad política para que exista una buena coordinación, que exista complicidad entre el Gobierno, y un afiatamiento en el trabajo entre el Legislativo y el Ejecutivo".

"Todos los que hemos estado largo tiempo en política sabemos que la buena relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es muy importante. Los partidos políticos juegan un rol; no mirarlo es tratar de pasar por arriba de un cerro sin ser eso posible. Es necesaria la presencia de los partidos políticos. Todos los partidos políticos que apoyaron al Presidente Kast en segunda vuelta creo que deben estar razonablemente representados", concluyó.

Para la Delegación Presidencial Metropolitana, toma fuerza el nombramiento del excalcalde de Puente Alto Germán Codina (ex-RN), quien es cercano al mandatario electo, mientras que en Valparaíso se espera la designación del exconsejero regional Manuel Millones (ex-UDI).

En contraste, hay más militantes entre los posibles subsecretarios y subsecretarias, cuya presentación fue postergada hasta la próxima semana: Máximo Pavez (UDI) suena para Interior; Sebastián Figueroa (Republicanos) en Desarrollo Regional; Constanza Carrillo (RN) en la Segpres; Luis Silva (Republicanos) en Justicia. y Carlos Maldonado (Demócratas) en Derechos Humanos.

Squella: "Lo que vemos son las personas"

"Tal como lo dijimos a propósito del nombramiento de los ministros de Estado, cuando muchos decían que había pocos políticos de carrera, pocas personas que sean militantes de los partidos... La verdad es que eso nos tiene sin cuidado", manifestó Squella.

El también senador electo remarcó que "de parte de un partido político importante del (futuro) oficialismo, en este caso el Partido Republicano, lo que nosotros vemos son las personas. Independiente de lo que pueda pasar con los delegados presidenciales a nivel regional, lo que nos importa es que conozcan muy bien cuáles son los dolores que tienen esas respectivas regiones, que sean buenos para gestionar".

"Eso es lo que se busca: la gente no está midiendo el éxito del gobierno en función de cuántos militantes políticos haya en el futuro gobierno", aseveró el líder republicano.