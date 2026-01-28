Timonel Evópoli descarta molestia por representación en futuro gabinete: Deben ser personas competentes

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, desestimó en Cooperativa los cuestionamientos surgidos desde Chile Vamos por la gran cantidad de independientes en el futuro gabinete de José Antonio Kast, asegurando que lo relevante es que sean "personas competentes" sin importar su militancia.

En El Primer Café, Santa Cruz sostuvo que "no lo veo como un mandato per se, yo lo que creo es que el gabinete en su conjunto, ministros, subsecretarios, tiene que buscar ampliar la base de apoyo y yo creo que así lo ha estado haciendo el Presidente, tiene representación de prácticamente todos los partidos de la oposición salvo el Partido Nacional Libertario, tiene independientes, a radicales, y eso es muy positivo".

Para el dirigente, deben ser "personas competentes, y esa combinación es la que tiene que buscar, personas competentes y capaces de conducir políticamente el gobierno, no significa que necesariamente tengan que ser de partidos. Yo quiero hacer esa distinción, hay personas de partidos que pueden hundir a un gobierno e independientes que le pueden hacer mucho bien".

"Puede que haya (molestia) en otros partidos. Nosotros en Evópoli no tenemos ese problema, no estamos en la lógica de buscar cargos, queremos que al gobierno le vaya bien", insistió.

En contraste, la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, llamó que "reivindicar la legitimidad de los partidos políticos que son parte de una alianza de gobierno, que le permitieron a quien resulte electo, en este caso a Kast, gobernar, y que contribuyeron ellos, incluso en el caso de Chile Vamos tuvieron que renunciar a muchas visiones o lo que fuera a propósito de su candidata Evelyn Matthei".

"Es legítimo que los partidos quieran y aspiren a ser parte del gobierno y a colocar a su mejor gente. Yo me alejo de los amiguismos, de cubrir lotes internos o lo que fuere, pero colocar a su mejor gente porque es legítimo, y eso es participar del Estado y asumir responsabilidades públicas", indicó.

RN y UDI expresaron preocupación

Sin embargo, desde los partidos restantes de Chile Vamos manifestaron preocupación y esperan que en el caso de los subsecretarios sean personas con trayectoria política, cercanas a los partidos para que puedan apuntalar el trabajo de los ministros que tienen un carácter más técnico e independiente.

El jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, señaló que "nosotros esperamos que haya presencia de los delegados presidenciales, los seremis. También hay que buscar personas con experiencia porque el 11 de marzo no se puede llegar a improvisar. Hay que buscar a personas que hayan trabajado en el Estado o que tengan alguna experiencia pública, que no es aceptable que alguien vaya a aprender a un cargo".

En una línea similar, el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, planteó que "tenemos que ser generosos sobre respaldar al Presidente de la República en las designaciones que él haga. Estoy convencido que es un hombre juicioso y criterioso y va a hacer lo que es mejor para Chile y también por cierto, mirando y respetando los partidos políticos que también van a tener su participación en los distintos niveles nacionales, regionales y creo que eso va a ocurrir".