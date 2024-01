Ossandón rechaza enfrentar al Tribunal Supremo de RN por pugna con Codina

El senador Manuel José Ossandón se negó a enfrentar al Tribunal Supremo de Renovación Nacional, que abrió una causa de oficio en contra de él y del alcalde de Puente Alto, Germán Codina, producto de su pugna para definir al candidato del partido para ese municipio.

La semana pasada, el legislador afirmó que el actual jefe comunal tiene a una "candidata pagada" por el municipio, aludiendo a su preferencia por la coordinadora social de su gabinete, Karla Rubilar, quien luego de esas declaraciones anunció que dejará su cargo en la alcaldía.

Poco después, Codina arremetió contra Ossandón acusando "nepotismo", ya que está haciendo campaña para que su sobrino, el concejal Felipe Ossandón, compita por el sillón alcaldicio.

Según El Mercurio, la causa abierta por el Tribunal Supremo aborda una eventual infracción al "deber de lealtad y afecto partidario" por parte de ambos implicados, mas el senador indicó este lunes que "no me voy a presentar, tampoco me voy a defender".

"Considero que es increíble, por lo menos, lo que están haciendo. Por lo tanto, siempre acogeré, y si me sancionan o me expulsan, ellos sabrán. Yo voy a asumir lo que ellos digan, no tengo problemas. Pero lo que sí es claro, es que un partido que inicia un proceso por alguien que denuncia que hay irregularidades es impresentable", reprochó.

Desde RN sostienen que es factible que el tribunal pueda decidir sin necesidad de una respuesta de Ossandón, pero de igual modo arriesga una sanción. En cambio, si se pronuncia al respecto y argumenta ante la instancia, se expone en menor medida a un castigo.

En tanto, Codina señaló el pasado viernes que respetaría las instancias partidarias: "De hecho, creo que son valiosas, porque de alguna manera buscan darle cohesión al partido. Lo único que he hecho fue responder a lo que fueron verdaderas agresiones que hizo el senador".