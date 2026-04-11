Senador Becker: La mayoría de las diferencias entre RN y el Gobierno están resueltas

El senador Miguel Becker (RN) analizó en Cooperativa el primer mes del Presidente José Antonio Kast y aclaró el supuesto "fuego amigo" de Renovación Nacional con el Gobierno.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario afirmó que las diferencias que han expresado algunos militantes de RN "son propias de la instalación de un Gobierno. Pero, por otro lado, Renovación Nacional somos un partido con trayectoria, en que den dos ocasiones a uno de los nuestros le correspondió liderar el país; en ese sentido somos responsables".

"Lo que queremos precisamente es aportar al Gobierno del Presidente Kast con el propósito de hacerlo lo mejor posible para nuestro país", aseguró, y agregó que la mayoría de las diferencias ya están resueltas, pero "siempre se van a ir produciendo algunas pequeñas diferencias con respecto a lo que pensamos, porque no somos todos de las mismas características".

No obstante, reparó en que "lo importante aquí es que se fusionen las ideas, pero todo pensando en Chile. Y en ese sentido, RN no se pierde en ningún momento: nosotros somos parte del Gobierno y vamos a intentar corregir algunas cosas que nos parezcan que no están del todo correctas y vamos a poner nuestra opinión también en la mesa con el propósito de que ellas se saquen adelante".

Igualmente, apuntó que los comentarios también "deberían ser un poco más en privado, porque tenemos solo un mes de este ajuste entre las personas que estamos participando y que necesariamente tenemos que tener opinión y que sea aceptada. Espero que se vaya solucionando pronto".

En cuanto a las críticas de la oposición al proyecto de Ley de Reconstrucción, el senador Becker apuntó que "la oposición actual tuvo casi dos años para planificar o desarrollar la reconstrucción de los lugares donde hubo tantos problemas. Entonces, no ahora no vengan a nosotros a decirnos que no vamos a poder hacerlo (...) Yo soy de la idea de que todas las opiniones valen, incluso algunas de la oposición que sean razonables, y tomarlas con el propósito de sacar adelante nuestro país".

"Hay una oposición con la cual es difícil conversar, lo sé después de cuatro años en la Cámara de Diputados donde hay un Partido Comunista y personas del Frente Amplio que con cero experiencia simplemente se dedican a deteriorar y a dañar al país, esa es mi opinión al menos. Y hoy día yo espero que dentro de la Cámara de Diputados, con la gente del PDG (Partido de la Gente) y de la ex-Concertación, nosotros podamos hacer mayorías con el propósito de sacar adelante nuestros proyectos", concluyó.