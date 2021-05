Royalty minero, feriado para elecciones y bono de 200 mil pesos: Extensa jornada para comisiones en el Congreso

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados recibió durante este lunes a representantes del Gobierno con el fin de discutir el proyecto que busca pagar un bono de 200 mil pesos a cotizantes que no tengan ahorros por los retiros de fondos de pensiones, además del reintegro de dos puntos porcentuales de cotización.

En la sesión de esta jornada, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, sostuvo que "tenemos dos posibilidades, o simplemente nos quedamos mirando y esas personas no pueden hacer retiro o lo que dijimos es adicionalmente, porqué no a esas personas que no les queda saldo, pongámosle en sus cuentas 200 mil pesos para que ellos puedan retirar".

"Efectivamente ya la próxima semana es distrital, entonces lo que esperamos es que ojalá esta semana podamos despachar este proyecto. Yo creo que hay muchos chilenos que están esperando esos 200 mil pesos, son prácticamente tres millones de chilenos y nosotros creemos que vamos a tener el mejor de los ánimos para despacharlo", recalcó.

Sin embargo, el diputado Tucapel Jiménez (PPD) sostuvo que "el gobierno nos ha dicho que quiere que dos puntos de reintegro vayan a las cuentas individuales, es decir que vayan a las AFP. Yo creo que ahí vamos a tratar que ese dinero vaya a las Cuenta RUT de las personas con transferencia directa y si no hay voluntad definitivamente yo creo que se va a rechazar ese artículo".

Ante esta postura, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) dijo que "yo espero que el Gobierno persista en que sean proyectos que vayan juntos, por algo en las encuestas aparece que el 80 por ciento de los chilenos hoy quiere que los recursos vayan a sus cuentas y que puedan elegir, si estas después las administra una AFP u otros organismos, eso dejémoslo a la libertad de los trabajadores".

Subsecretario expulsado de comisión

En paralelo, la comisión también se encuentra debatiendo el proyecto que declara como feriado irrenunciable los días 15 y 16 de mayo, fecha en que se llevarán a cabo las próximas elecciones.

En esta instancia, el diputado oficialista Eduardo Durán (RN) no quiso dar la unanimidad para la participación del subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, por lo que la autoridad debió hizo desconectarse y su intervención será borrada del acta.

Debate por royalty

Mientras tanto, la Comisión de Hacienda debate el proyecto de royalty minero al cobre y al litio, oportunidad en la que se produjo un entrevero entre los diputados Gastón von Mühlenbrock (UDI) y Daniel Núñez (PC).

El parlamentario oficialista cuestionó que "recibí un paper del presidente de la Comisión de Hacienda, en la cual señala que el poder corruptor de las grandes minera moverá sus hilos esta semana para boicotear el royalty. Me llama la atención, nunca había recibido una cosa así del presidente de la Comisión de Hacienda, por eso lo estoy mostrando, si es verdadero o no es verdadero, es como que todos somos unos corruptos, antes de iniciar la votación".

Ante esta declaración, Núñez respondió que "por supuesto que es verdad (...) tan corruptas son las grandes mineras que Soquimich hizo y logró que se aprobara una invariabilidad tributaria en la discusión de royalty pasado que no la tenían en ninguna otra empresa en Chile".

"Esto es un hecho grave, hay una investigación judicial y si a usted no le parece, no le gusta lo que yo opine, me puede retrucar, pero lo que no puede hacer es impedirme opinar, porque en Chile no hay censura, en la dictadura había censura", dijo.