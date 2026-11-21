El debate sobre el reconocimiento de la identidad de género y el respeto hacia las personas trans sumó un nuevo enfrentamiento político, luego de que la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) intercambiaran mensajes a través de X.

La controversia surgió después de que el excandidato presidencial realizara comentarios transfóbicos en contra de la parlamentaria en una entrevista con "Mesa Central" de T13, refiriéndose a ella como "el señor Schneider", y luego, como "el o la excolega Schneider".

El timonel libertario propinó tales insultos en medio de la discusión legislativa sobre el financiamiento público de tratamientos hormonales.

Este sábado, el exdiputado volvió a arremeter contra la diputada y defendió sus declaraciones: "Si tienes un problema conmigo por decir la verdad, entonces el problema no es conmigo. Es con la verdad".

Schneider le respondió con un texto publicado en la misma red social: "No entiende el punto, se lo aclaro: me tiene sin cuidado la 'verdad' que usted crea sobre mí. Tanta fijación dice más de usted que de mí. Lo importante: Chile tiene una ley de identidad de género que reconoce a las personas trans y eso sí que es verdad. E implica respeto".

En ese sentido, la diputada frenteamplista señaló que el debate no debería depender de las convicciones personales de cada legislador, sino del respeto hacia la identidad de las personas y el impacto que pueden tener los discursos públicos.

"¿En qué aporta al debate tratar a una persona de una forma distinta a cómo se presenta ante el mundo? Nadie le pide una convicción interna, porque a nadie le importa. Es respeto, porque si no, el mensaje que queda es que es válido pasar a llevar a personas trans porque no estás de acuerdo, y de ahí a la violencia callejera no hay tantos pasos", aseveró.

Por lo anterior, también cuestionó que Kaiser abordara aspectos de su identidad personal, en lugar de centrarse en las diferencias políticas y legislativas que mantienen.

"El problema no es con usted, el problema es el efecto que tienen sus palabras y gustitos en la sociedad. Cuando hablo de usted, yo hablo de sus ideas fracasadas y respondo sus mentiras, usted habla de mi identidad y mis genitales. Rarísimo", enfatizó.

Kaiser: "Más allá de la cortesía, no tengo por qué ocultar mi convicción interna"

Posteriormente, el líder libertario refutó: "Usted no entiende el punto. Más allá de la cortesía, no tengo por qué ocultar mi convicción interna, respaldada por la observación empírica e ideológica".

En cuanto a su crítica hacia las terapias hormonales, relevó que "sale a la palestra esencialmente porque empuja a otra gente, especialmente a menores de edad, por un camino doloroso y que termina para muchos con sus cuerpos destrozados, al igual que sus vidas, sin mejorar de manera alguna su salud mental".

Sobre el caso particular de Schneider, el exdiputado agregó: "Lamento desde el fondo de mi alta el calvario que usted sufre, pero eso no le autoriza a empujar a otros al mismo destino. Menos por ley. Menos en base a engaños. Ya basta".

La parlamentaria volvió a responderle, aclarando: "De calvario nada, soy una persona muy en paz conmigo misma. Nadie le pide cortesía, no importa. Lo que dice no es cierto, y lo expliqué ayer en la misma radio donde fue a tirar la piedra y esconder la mano con cobardía sobre mí".

Por último, respecto de la discusión legislativa misma, la frenteamplista insistió en que "nadie empuja a ningún niño o niña a nada, eso no se lo acepto. Es usted el que quiere imponer una visión que no tiene respaldo en la ciencia".