Dieta parlamentaria: Senado despachó fórmula que desecha rebaja transitoria de 50%

La Sala del Senado respaldó este jueves la fórmula propuesta por la Comisión de Constitución sobre la rebaja de la dieta parlamentaria y los sueldos de altos cargos estatales, que desecha una rebaja transitoria de 50 por ciento, y despachó -casi con unanimidad- el proyecto.

Con 41 votos a favor, ninguno en contra y sólo una abstención -el senador RD Juan Ignacio Latorre-, y sin el ingreso de nuevos indicaciones ni peticiones de votar por separado, el Senado aprobó la iniciativa, que actualmente consta de varias relativas al mismo asunto -algunas propuestas desde hace varios años- refundidas en una sola (boletín 9304-07).

La modificación más significativa que tuvo el texto en la Comisión de Constitución fue una indicación de los senadores opositores José Miguel Insulza y Alfonso de Urresti, del PS, y el PPD Felipe Harboe -los dos últimos, integrantes de la Comisión-, con beneplácito del oficialismo. Ésta sepulta la propuesta que había salido de la Cámara Baja que fijaba una reducción transitoria del 50 por ciento hasta que un organismo distinto lo defina.

De esta forma, el proyecto -despachado el martes por la instancia y hoy por la Sala del Senado- dejó establecido que 30 días después de promulgada la reforma constitucional, el Consejo de Alta Dirección Pública definirá la rebaja transitoria, que deberá ser equivalente entre parlamentarios y ministros, en una proporción según un estudio del propio organismo.

En tanto, la dieta permanente será establecida por una comisión que se creará y que estará conformada por un ex ministro de Hacienda, un ex consejero del Banco Central, un ex contralor o ex subcontralor, un ex presidente o presidenta de la Cámara o el Senado, y un ex director del Servicio Civil: todos tras ratificación por dos tercios del Senado.

El que se abstuvo fue el senador de RD Juan Ignacio Latorre, según explicó, como una señal para apoyar que en la Cámara se reponga la rebaja automática del 50%.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) April 30, 2020

Senador frenteamplista apuesta a que diputados repongan el guarismo

El proyecto ahora pasará a ser visto en la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional: en caso de rechazarlo, se deberá conformar una comisión mixta para resolver las discrepancias entre ambas corporaciones.

De hecho, el senador Latorre explicó que se abstuvo de votar "justamente para dar una señal para que la Cámara siga insistiendo" con la rebaja transitoria de 50 por ciento.

"Lo conversé con parlamentarios del Frente Amplio, ellos van a insistir. Hemos esperado seis años para este proyecto y podemos esperar una semana más para un último trámite en comisión mixta, para que se reponga rebaja inmediata del 50 por ciento", subrayó.