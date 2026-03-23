Presentan proyecto que sanciona a apoderados por bullying: Multas llegarían a $3,5 millones

Un proyecto de ley ingresado en el Senado busca sancionar a padres y apoderados de menores que incurran reiteradamente en casos de acoso escolar, con multas que podrían alcanzar las 50 UTM, es decir, cerca de 3,5 millones de pesos.

La iniciativa fue presentada en diciembre de 2025 por la senadora María José Gatica (RN), quien recientemente se reunió con la ministra de Educación, María Paz Arzola, para solicitar el patrocinio del Gobierno.

La parlamentaria sostuvo que la propuesta apunta a reforzar la responsabilidad de las familias en la formación de los estudiantes. "Entendemos que la base de la educación parte en casa", señaló, junto con enfatizar el rol de padres, apoderados y tutores en la conducta de los menores.

El proyecto plantea que, pese a los esfuerzos de los establecimientos educacionales mediante protocolos y medidas de apoyo, estos resultan insuficientes cuando no existe un compromiso desde el hogar, por lo que busca incentivar la participación activa de los apoderados ante situaciones de acoso.

En concreto, la iniciativa propone incorporar esta sanción en la Ley General de Educación, estableciendo que también podrán ser multados aquellos apoderados que, tras ser notificados formalmente por el establecimiento sobre conductas de acoso escolar, no adopten medidas para evitar su reiteración.