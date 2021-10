The Economist: "Chile, una vez considerado la Finlandia de América Latina, está en problemas"

El semanario británico especializado The Economist criticó la situación política actual de Chile y su repercusión en la economía, asegurando que nuestro país "luce peor" que en cualquier otro momento en las últimas tres décadas, desde el retorno a la democracia tras la dictadura de Pinochet.

El artículo, titulado "Chile, una vez considerado la Finlandia de América Latina, está en problemas", planteó que nuestro país "solía ser una de las historias de éxito" de la región: "El PIB per cápita casi se triplicó entre 1990 y 2015, ahora es el más alto de Latinoamérica; el número de estudiantes universitarios se quintuplicó; la desigualdad de ingresos se redujo y ahora está debajo del promedio regiuonal (pero muy por encima de la OCDE)".

"Sin embargo, desde las grandes protestas de octubre del 2019", el estallido social, "la violencia se ha vuelto mucho más común". Recordó que ante la oleada de manifestaciones el mundo político acordó iniciar un proceso para elaborar una nueva Constitución que reemplace la instalada en 1980 por la dictadura, bajo la idea de que así -según la publicación- el "descontento podría ser canalizado en mejores respuestas que el populismo y la anarquía".

"Pero dos años después, cuando ese experimento democrático se pone en marcha, Chile luce en peor forma que en cualquier punto desde el retorno a la democracia tres décadas atrás", afirmó The Economist.

El artículo cruzó el análisis con las elecciones generales del 21 de noviembre próximo. "Para empezar, los políticos extremistas están ganando terreno", alertó, apuntando directamente a los dos candidatos que lideran las encuestas: Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), sobre quien resalta su alianza con el Partido Comunista y que en su sector "parecen estar en deuda con los izquierdistas radicales"; y José Antonio Antonio Kast (Partido Republicano), de la "derecha dura", del cual recuerda que una vez dijo que "si Pinochet estuviera vivo, 'él votaría por mí' ".

Otro problema, expuso la publicación, es que "muchos de los problemas subyacentes que llevaron a la gente a salir a la calle no han desaparecido", detallando, entre otros: la expectativa de vida, que si bien "en general sigue siendo alta", existen marcadas diferencias entre personas de sectores pobres y ricos -citando un estudio de The Lancet de 2019, era 18 años menor entre una mujer nacida en un barrio pobre versus la de una de una zona de altos ingresos-; que, a nivel educacional, aunque las tarifas de matrículas universitarias son altas, "la calidad de los títulos es a menudo de mala calidad"; o que "más del 80% de los pensionados reciben pensiones que está bajo el salario mínimo de 337.000 pesos".

Asimismo, apuntó que "aquellos que están en el poder a veces parecen indiferentes ante el abismo entre ricos y pobres".

Since Chile eased its covid-related curfew in October, hundreds have gone out on the streets to rail against the government

https://t.co/fj346ux7Vp