Caso Zalaquett: Tohá informará nombres de empresarios

La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció este martes que informará los nombres de los 20 empresarios que participaron en la reunión a la que asistió en la casa del lobbista Pablo Zalaquett, luego de una solicitud vía transparencia.

La situación ha perseguido en las últimas semanas al Gobierno, por lo que el Presidente Gabriel Boric citó a los seis ministros involucrados a reevaluar si los polémicos encuentros con el mundo privado deben ser registrados por la Ley de Lobby y les pidió responder en el menor plazo posible los oficios enviados por la Contraloría General de la República.

La división jurídica de Interior redactó un documento de tres páginas que ya fue enviado al órgano, donde se detalla que fueron 20 empresarios los que estuvieron en la reunión que se realizó en junio de 2023, sin embargo, no entregó un listado con sus nombres.

Hoy, al ser consultada en el Congreso por los empresarios presentes en la cita, Tohá remarcó que "no los conozco personalmente, son personas que vi una vez en esa reunión. Había una lista que nos dieron a nosotros, pero no los conozco. Eran 20 empresarios, había gente del retail, transporte, sector financiero, muchos sectores".

Asimismo, señaló que fue consultada a través de transparencia por los nombres, por lo que "vamos a informarlo. No hay ninguna razón para, como alguien dijo por ahí, que estábamos tratando de ocultar los nombres".

"UN ERROR"

El Mandatario reconoció esta mañana en Coquimbo que al interior de su Gobierno se cometió un error al no registrar las reuniones por Ley de Lobby y señaló que "cuando se cometen errores hay dos alternativas: una es ponerse en un orgullo absurdo y perseverar en el error, o a partir del debate y escuchando opiniones, revisar esas decisiones".

El senador Fidel Espinoza (PS) destacó que el Mandatario "reconozca los errores", pero reparó en el rol de su gabinete porque "no es primera vez que los ministros le hacen cometer errores. No es bueno que esté cada semana dando excusas por los errores de sus ministros".

El diputado Stephan Schubert (Republicanos) señaló que no le sorprenden "los constantes cambios de opinión del Presidente de la República. Lo que sí me sorprende es que algunos ministros del gabinete presidencial no obedezcan las instrucciones que hace".

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, quien participó de la agenda del Ejecutivo en Coquimbo, apuntó que la relación público y privada debe estar circunscrita en la Ley de Lobby cuando se trata de temas puntuales.

"Nosotros cada vez que nos reunimos con el mundo público, evidentemente, son instancias de ir acercándose e ir teniendo más confianza. Por otro lado, cada vez que tenemos que tocar un tema puntual lo hacemos obviamente a través de la Ley de Lobby", señaló a Cooperativa.

De esa forma, indicó que pueden haber otras actividades que no necesariamente queden registradas, como "el que uno se encuentre incluso, déjeme poner un ejemplo bien banal, en un matrimonio y se encuentra con una autoridad y conversa, bueno, claramente es parte de la vida y uno no puede negarse".