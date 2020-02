Empresario: Hasbún me pidió plata, no pude cumplir y me llegaron las penas del infierno

El empresario Bruno Fulgeri, ex contratista del Ministerio de Obras Públicas -se encuentra suspendido en el registro-, acusó haber sufrido "las penas del infierno" por no haber accedido a las coimas que, según denunció, le solicitó el ex diputado UDI Gustavo Hasbún.

El fin de semana se filtró el audio de una llamada entre el ex parlamentario y Fulgeri, donde éste le pedía interceder para que el MOP le pagara los anticipos por los avances de las obras que tenía a cargo, con su empresa SGYC, en La Araucanía: en la conversación Hasbún menciona que hablará con el entonces subsecretario Lucas Palacios –hoy ministro de Economía-, y le advierte que eso "cuesta plata".

En conversación con Cooperativa, Fulgeri reconoció que "yo llamé a Gustavo Hasbún porque a él lo conocía, le pedí un favor y él me pidió plata, y llegamos a un acuerdo de plata que después yo no pude cumplir", sin embargo, acusó: "Como no pude cumplir, me llegaron las penas del infierno, es así de sencillo".

Fue el propio empresario quien el 29 de agosto del año pasado llegó hasta la Contraloría regional en Temuco para ingresar la denuncia respectiva por esa situación. Luego, el 7 de octubre, el entonces intendente Jorge Atton realizó una denuncia ante la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, lo que derivó en la apertura de una investigación contra Hasbún por presunto cohecho y tráfico de influencias.

"Hice presentaciones a Contraloría y nadie hace nada"

Fulgeri detalló haber hecho "tres presentaciones a la Contraloría y no hemos tenido respuesta a ninguna de ellas, esto no puede ser eterno, nadie se pronuncia, nadie hace nada; hicimos las denuncias en la PDI, en la Fiscalía, me llamaron a declarar, y resulta que no pasa nada".

"Hasta un momento, a febrero del año pasado, era un excelente contratista, tenía mis contratos en ejecución, nunca tuve una multa, tenía 190 empleados, entonces resulta que, mágicamente, después de que no accedo a las coimas, pasé a ser un pésimo contratista", fustigó.

"Los comunes y corrientes que no tenemos el poder tenemos que, poco más, pedir por favor que se haga algo, porque aquí todo pasa por enlentecer el sistema", lamentó.

Hasbún se defendió ayer mediante un comunicado donde aseguraba que Fulgeri lo había contactado para solicitarle una "asesoría". El ex contratista del MOP lo negó rotundamente: "Nunca fue una asesoría, no necesito asesoría de Hasbún ni de nadie", afirmó.

Según El Mercurio, fue un contrato en el sector rural Chucauco el que originó la situación. Además, Fulgeri mantiene paralizadas obras en las comunas de Villarrica y Melipeuco, por falta de liquidez.

En tanto, la Fiscalía pidió a la Brigada Anticorrupción la PDI en la Región Metropolitana que haga un levantamiento patrimonial a Hasbún para conocer su situación financiera.