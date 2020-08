Investigación contra Ossandón: Primo asegura que el senador le entregó documentos "en un sobre del Senado"

El denunciante del senador Manuel José Ossandón, el alcalde de Pirque, su primo Cristián Balmaceda, aseguró en Cooperativa que el legislador le entregó documentos que venían en "un sobre del Senado".

Ossandón será formalizado por el delito reiterado de tráfico de influencias, luego de que su primo lo acusara de realizar gestiones para beneficiar a una empresa llamada Cavilú SpA, en la que participa uno de sus hijos, Nicolás.

Alcalde de Pirque, primo y denunciante de Ossandón: Él me entregó documentos en un sobre del Senado

El jefe comunal descartó una "vendetta política" y negó que estuviera siendo usado por los "poderes fácticos", como acusó su primo esta mañana en El Diario de Cooperativa.

"Han ido cambiando en el tiempo las razones que ha dado el senador Ossandón respecto a esto, porque en un principio era una pataleta familiar, después una vendetta política y hoy me trató de un peón de los poderes", respondió ante los descargos del legislador, quien congeló su militancia en RN.

Respecto a su denuncia, explicó que "era un conflicto de administración entre la Municipalidad de Puente Alto y la de Pirque, y en ese conflicto apareció una licitación de una empresa (Cavilú) que nosotros no quisimos darle una prórroga porque no teníamos todos los antecedentes (…) ahí empezó a aparecer el senador en mi oficina, después se presentó al concejo".

Alcalde de Pirque, primo y denunciante de Ossandón: Hoy ha dicho que esto es político, porque tengo abogados de derecha. Mi abogado oficial y que firmó la querella es Francisco Cox, él no es derecha

"Cuando el senador llegó al concejo a explicar esto, en la sesión anterior el concejo había votado no recibir al senador" porque "esto era un conflicto entre municipalidades, no tenía nada que andar haciendo un senador ahí", aseveró Balmaceda.

El alcalde de Pirque también desmintió que Ossandón no haya hecho gestiones por Cavilú, asegurando tener "un documento -que se lo entregué a la Fiscalía- que es cuando Manuel José me trae a mí la propuesta pública que hizo la empresa Cavilú para adjudicarse la licitación, y me trae un documento que era una carta que yo tenía que redactar para darle la prórroga".

"Él dice que nunca me entregó ningún documento... lo más fantástico es que esto llegó en un sobre del Senado. Tiene el membrete del Senado de la República el sobre en el que él me entrega estos documentos. ¿De dónde sacaré como alcalde un sobre con membrete del Senado?".

El primo de Ossandón añadió que "pocas veces hablaba de la empresa Cavilú, más bien hablaba de la administración del río. Él se defiende diciendo que vino a al concejo a hablar de la importancia de la administración del río y que Pirque podía perder, pero lo que no dice es que la única empresa licitada en ese minuto era la empresa Cavilú".