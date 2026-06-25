Tras querella de Fidel Espinoza, Corte rechazó desaforar al diputado Manouchehri

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la solicitud de desafuero en contra del diputado Daniel Manouchehri (PS), tras una denuncia presentada por el senador de su mismo partido Fidel Espinoza.

La acción surgió luego que el diputado llamara "corrupto" a Espinoza en la discusión de la acusación constitucional contra el ahora exjuez Antonio Ulloa, en noviembre pasado.

La decisión, tomada en fallo dividido por el tribunal de alzada, estableció que no se reúnen las exigencias para la pérdida de la inmunidad del parlamentario.

"No cabe duda de que el querellado al momento de proferir la expresión mencionada se encontraba ejerciendo sus funciones de parlamentario, al cumplir su obligación de sostener la referida acusación constitucional, por lo que concurre esta exigencia de la inviolabilidad parlamentaria", se lee en la sentencia.

El texto continúa explicando que "por las razones expuestas es posible concluir que no se reúnen en el presente caso las exigencias necesarias y suficientes para acceder al desafuero solicitado en ninguno de sus extremos, puesto que una de las conductas denunciada como delito se encuentra amparada por la inviolabilidad parlamentaria y la otra, aunque pudiera generar cierto descrédito, no alcanza de la forma en que se desencadenaron los hechos ni cómo estos se dieron a conocer, para que tengan la significación jurídico penal que implique considerar justificada la existencia del delito de injurias, por lo que deberá desestimarse".