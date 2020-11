La UDI realizó comida de desagravio a ex ministro Pérez

La tarde noche de este martes, la Unión Demócrata Independiente (UDI) realizó una comida de desagravio al ex ministro del Interior Víctor Pérez, motivada por la acusación constitucional en su contra que se rechazó ayer en el Senado.

A la, efectuada en la comuna capitalina de Colina, al aire libre debido a la epidemia del Covid-19, organizada por el alcalde Mario Olavarría y concejales gremialistas de su municipio, asistieron, entre otros, el ex ministro y ex presidenciable Pablo Longueira, el ex secretario general del partido Jorge Fuentes, el consejero regional metropolitano Cristián Labbé y militantes de base.

Al respecto, Pérez agradeció el apoyo brindado por los asistentes a la comida y dijo sentirse honrado de haber podido ejercer como ministro del Interior.

El Senado rechazó anoche los tres capítulos de la acusación constitucional contra Pérez, con el que la centroizquierda lo apuntaba, entre otras materias, de no haber aplicado el principio de igualdad ante la ley en el marco del paro camionero de agosto pasado y de no ejercer control jerárquico sobre Carabineros.

El primer capítulo del libelo, que acusaba al ex ministro de "haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas al orden público" durante el paro camionero, se cayó por 17 a favor, 22 en contra y 3 abstenciones; el segundo, relativo a "vulnerar el derecho de igualdad ante la ley", al haber tenido un trato diferenciado frente a diversas movilizaciones, por 15 a favor, 23 en contra y 4 abstenciones; mientras que el último, referido a la acusación de "no ejercer el control jerárquico" sobre Carabineros, fue rechazado por 14 a favor, 24 en contra y 4 abstenciones.

El desmarque de ocho senadores opositores ayudó al derrumbe del libelo: Felipe Harboe (PPD), Francisco Huenchumilla (DC) y Jorge Pizarro (DC) rechazaron la totalidad del documento, mientras que los PPD Jaime Quintana, Jorge Soria y Guido Girardi y la DC Carolina Goic se abstuvieron. José Miguel Insulza (PS), en tanto, desestimó el último capítulo, pero aprobó los dos primeros.