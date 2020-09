La UDI se tensiona ante respaldo de Pablo Longueira al Apruebo

Después de que el ex presidenciable UDI Pablo Longueira volviera a arremeter contra su partido por hacer campaña por el Rechazo ante el Plebiscito Constitucional, la directiva insistió en que esa sigue siendo su postura oficial y que no hay posibilidades de que esta cambie.

Incluso, el senador Iván Moreira, quien ya cuestionó el reciente retorno del ex ministro a la política, aseguró que renunciaría al partido si es que se llega a definir algo contrario al Rechazo.

Por su parte, la jefa de bancada de diputados gremialista, María José Hoffmann, consideró "positivo que Pablo vuelva a la UDI, con energía", aunque reconoció que "no comparto su posición con respecto al Plebiscito, pero obviamente que va a ser un gran constituyente", en referencia a la intención del ex ministro de ser parte del grupo que elaborará la nueva Constitución si gana el Apruebo.

Longueira también complica la posibilidad de conformar una mesa de consenso en el partido después de ratificar en Cooperativa su intención de presidirlo. La diputada Hoffmann, quien también aspira a competir por el cargo, remarcó que "la renovación en la UDI llegó para quedarse".

"Yo creo que necesitamos una mirada de futuro y entender que quizás el adversario no es la vieja Concertación, sino que la nueva izquierda", reflexionó.

Gobierno también se divide por conflictos judiciales de Longueira

"No tengo mochilas, camino por la calle con la frente en alto y las manos limpias". De esa forma, el ex senador descartó en Cooperativa los cargos que se le imputan en el caso SQM, que aún no son confirmados por la Justicia, y que algunos gremialistas, como Evelyn Matthei, le han pedido zanjar antes de perseguir cargos políticos.

Desde el Ejecutivo, salió en su defensa el ministro del Interior y ex senador UDI, Víctor Pérez, quien planteó que "soy amigo de Pablo Longueira, lo conozco desde hace más de 30 años y estoy seguro de que es absolutamente inocente, va a probar su inocencia, por lo tanto, no tiene ningún obstáculo para desarrollar la vida que él quiera llevar adelante, ya sea política o no".

"Creo que hay que tener siempre un especial cuidado con las palabras y conceptos cuando uno se dirige a otra persona", añadió.

Sin embargo, Jaime Bellolio, ex diputado gremialista y actual titular de la Segegob, quien levantó en su momento la candidatura de Hoffmann a la presidencia de la UDI, remarcó que "al Gobierno no le corresponde decir si una persona es inocente o no; eso les corresponde a los Tribunales de Justicia. Hay una investigación que está en curso y por tanto, no nos corresponde entrometernos en aquello".

Respecto a la eventual candidatura de Longueira a la presidencia de la UDI, el vocero se limitó a agregar que eso "tiene que ver también con la interna del partido. Hoy día hay una ley de partidos que rige y que establece cuáles son las delimitaciones y las reglas mismas que tienen que hacerse en una elección interna".