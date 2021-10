Macaya: Sichel no puede responsabilizar a la UDI de bajar en las encuestas

El presidente de la UDI, Javier Macaya, recalcó que el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, aún "tiene margen" de pasar a segunda vuelta, pero que no se puede responsabilizar a los partidos de su mal desempeño en las encuestas: "eso no es correcto", subrayó.

En entrevista con La Tercera, el timonel UDI aseguró que "no hay que hablar tanto de la segunda vuelta, sino de lo que se juega en la primera vuelta", haciendo énfasis en la elección parlamentaria que, a su juicio, "se ha equivocado el foco en eso" por parte de los partidos y el comando de Sichel.

Además, Macaya criticó la estrategia del presidenciable oficialista de decretar libertad de acción de los partidos de la coalición de Chile Podemos Más: "esto no fue una estrategia conversada con los partidos. Hoy día, más allá de eso, necesitamos ponernos a trabajar con el candidato que ganó legítimamente la primaria", dijo y destacó que la UDI "respeta sus compromisos y, por eso, creemos que tiene poco sentido, por un lado, pedir libertad de acción Y, por el otro lado, responsabilizar a los partidos por un mal momento de la campaña".

En esta línea, Macaya explicó que "la virtud principal que tiene nuestra coalición y la diferencia fundamental que tenemos con (José Antonio) Kast es que hacemos política desde la base de una coalición con diferencias, hacemos política institucional. Necesitamos que Sebastián Sichel, nuestro candidato, contribuya al desempeño de la coalición en la parlamentaria, porque el espectáculo que estamos dando puede dejarnos con menos de un tercio en la Cámara para gobernar", agregó.

Aun así, el también diputado indicó que Sichel "tiene margen" de pasar a segunda vuelta, pero que "no se puede responsabilizar a la UDI, ni a los partidos políticos de la baja de Sichel en las encuestas. Eso no es correcto" y que, de no avanzar en la elección, las responsabilidades "son compartidas".

El timonel también explicó que el descuelgue de algunos parlamentarios que han decidido apoyar a Kast "no significa que la UDI tenga dos candidatos. Hemos marcado con fuerza que no nos gustan las peleas en las que se han involucrado hacia Kast y estamos pidiendo que no se pase al ataque (...). Si uno sigue con las peleas ese espectáculo puede generar un mal resultado en las parlamentarias".

Agregando que el partido tiene un compromiso con Sichel que "va más allá de haber firmado un pacto de primarias y respetarlo. Tiene que ver con contenido, con ideas, con propuestas y ser parte de una coalición", por lo que "no nos da lo mismo si gana Kast o Sichel, nuestro candidato es Sebastián Sichel" y que, ante un eventual triunfo de Kast, hay que "replantearse a la centroderecha en Chile".

"Aunque gane Kast no va a ser el proyecto político de la UDI y el de Chile Vamos el que triunfe", añadió. El presidente de la UDI realizó una autocrítica ante esta situación y dijo que "me hubiese gustado ser más enfático en recalcar la importancia de la estructura parlamentaria para la primera vuelta presidencial. Me hubiese gustado hacer una exigencia más pública para los apoyos".