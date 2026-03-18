Retiro de decretos ambientales: Matthei alerta que "el progreso no puede ser a costa del patrimonio"

La excandidata presidencial Evelyn Matthei advirtió contra la instrucción del Gobierno de Kast de retirar más de 40 decretos ambientales desde Contraloría, ya que "el progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural".

Los decretos retirados se someterán a revisiones con el objetivo de ratificar que cumplen con la normativa vigente, según informó el Ministerio del Medio Ambiente. Entre ellos se encuentran el Parque Nacional Mar de Juan Fernández, Nazca Desventuradas II, la declaración del monumento natural de la especie pingüino de Humboldt, la Reserva Nacional Salar de Pedernales y la iniciativa que buscaba establecer la norma de emisión para centrales termoeléctricas.

En este contexto, la militante UDI posteó en X: "Mi postura es clara: Chile necesita crecer y atraer grandes inversiones con agilidad, pero este progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural. Espero que la revisión de estas normativas nos permita alcanzar un equilibrio real, donde el desarrollo de Chile avance de la mano con la protección de nuestra fauna y medio ambiente".