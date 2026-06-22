UDI exige disculpas públicas tras "ninguneo" de Agustín Romero a Evelyn Matthei

La bancada de diputados de la UDI emitió un comunicado este lunes en el que exige disculpas públicas del parlamentario republicano Agustín Romero, quien señaló que Evelyn Matthei "no es una figura relevante".

En entrevista con Radio Infinita, el parlamentario desató un nuevo flanco al interior del oficialismo al abordar las críticas de la excandidata presidencial de Chile Vamos a la acusación constitucional en contra del otrora ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

"Evelyn Matthei tiene derecho a opinar lo que quiera. No voy a polemizar con ella. Para nosotros no es una figura relevante; puede ser relevante para Chile Vamos y ellos tendrán que salir a defenderla. Nosotros tenemos que seguir adelante con nuestro programa", dijo Romero.

Los dichos del parlamentario se sintieron como un ninguneo en la colectividad de la exalcadesa de Providencia. Por ello, rechazaron las "indolentes e impropias declaraciones" del diputado Romero "en contra de una de las principales líderes históricas" de la UDI.

"La trayectoria, liderazgo y credenciales públicas y políticas de Evelyn Matthei son ampliamente conocidas y reconocidas por nuestro país, por lo que bajo ninguna circunstancia corresponde que sea objetivo de descalificaciones de esta naturaleza", aseveraron.

En ese sentido, plantearon que "en caso de tratarse de una postura institucional -cuestión que esperamos sea aclarada públicamente por la colectividad (Partido Republicano)-, manifestamos ya nuestro más enérgico rechazo, por cuanto no corresponde que a la UDI, a sus dirigentes ni a ninguno de sus militantes se les trate o descalifique en esos términos".

"Nuestro partido, y en particular esta bancada de diputados, ha actuado -y lo seguirá haciendo, más allá de este tipo de situaciones- con total profesionalismo, responsabilidad técnica y, por sobre todo, lealtad política con el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Un compromiso que en ningún caso merece recibir ataques injustificados y descalificaciones gratuitas desde el propio sector político", sostuvieron los parlamentarios.

La bancada de la UDI aseveró que "este tipo de declaraciones no solo resultan improcedentes, sino que además evidencian una forma de hacer política basada en prejuicios y en una supuesta superioridad moral que nuestro partido no reconoce ni menos comparte".

"Exigimos una disculpa pública, clara y sin ambigüedades, del diputado Romero o del Partido Republicano. De no mediar dicha rectificación, entenderemos que estas declaraciones constituyen una postura oficial, ante lo cual advertimos que las relaciones políticas entre ambos partidos se verán sensiblemente afectadas", concluyó.