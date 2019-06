Van Rysselberghe quiso decir "personas que usan la violencia" cuando habló de "patipelados"

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, tuvo que salir a dar explicaciones por el escándalo que provocó su reclamo televisivo contra los "patipelados" que insultan a los parlamentarios.

En medio de la visita del Presidente Sebastián Piñera a la Región del Biobío, zona que representa como senadora, la líder gremialista conversó con la prensa y agradeció la oportunidad para "aclarar" sus expresiones, que –admitió- no fueron del todo acertadas.

"La verdad es que no esperaba que se generara esta polémica", señaló.

"A lo mejor no es la mejor palabra; lo reconozco, pero a lo que yo me refería –y les agradezco la posibilidad de poder aclararlo- es a que hay gente –y eso es cierto- que se ampara en el anonimato, las masas, muchos a cara cubierta, como enmascarados, incluso a través de las redes sociales, con nombres falsos, para insultar, para agredir y para incluso agredir físicamente. A mí me ha pasado", dijo la ex alcaldesa de Concepción.

"Creo que esas personas, particularmente personas que usan la violencia tanto verbal como física para manifestar una posición política contraria, no merecen ningún tipo de respeto, independientemente de sus estudios, de su clase social; por lo menos de mi parte", declamó.

Presentamos en Talcahuano Plan de Recuperación ante Tornados, q permitió asegurar orden público y entregar subsidios a familias afectadas para reparar pronto viviendas. Los chilenos saben q ante adversidades no estarán solos, el Gob los acompañará y ayudará a superar la situación pic.twitter.com/r1aVNpOOTe — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) June 5, 2019

Los polémicos dichos de Van Rysselberghe surgieron en una entrevista con el Canal 24 Horas, a propósito del debate sobre la reducción de la dieta parlamentaria: "Cualquier patipelado se siente con el derecho a insultar a alguien que trabaja en el servicio público", fue su frase exacta.

También advirtió que si en este tema se actúa con "populismo y demagogia", eso puede terminar afectando la calidad de la actividad, porque "va a ser difícil encontrar gente buena que se dedique a la política".

Durante toda esta jornada, "Van Rysselberghe" y #Patipelaos han estado entre los términos más comentados por los usuarios de redes sociales.