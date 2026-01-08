Síguenos:
Tópicos: País | Políticas sociales | Pobreza

Hogar de Cristo: El nuevo "mapa de pobreza" Casen permitirá a Kast actualizar sus propuestas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Juan Cristóbal Romero dijo a Cooperativa que la actualización de la metodología y los datos de la Encuesta da al futuro Gobierno una oportunidad de privilegio para orientar sus políticas sociales.

"(Se podrá definir) qué programas tenemos que mejorar, corregir, incorporar y sacar, porque seguramente hay algunos que no están dando efectividad", explicó.

Hogar de Cristo: El nuevo
 ATON (referencial)

Aunque la pobreza disminuyó de 20,5 a 17,3% entre 2022 y 2024 (con la nueva forma de medirla), Romero advirtió que esta mejora es "frágil" y dependiente de las ayudas estatales, como la PGU.

El director ejecutivo del Hogar de Cristo, Juan Cristóbal Romero, abordó este jueves en Cooperativa los resultados de la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), asegurando que este registro ofrece una importante oportunidad al próximo gobierno para afrontar esta problemática.

En entrevista con Lo que Queda Del Día, el ingeniero civil afirmó que la futura administración de José Antonio Kast "tiene el privilegio de entrar con un mapa de la pobreza como como pocas veces, (algo que) no lo habíamos tenido hace 10 años".

Esta herramienta le "debiera permitir orientar de manera correcta y eficaz sus políticas sociales", puntualizó Romero, que dio cuenta que la data va más allá de los números generales, sino que es una "riqueza que te está entregando la Casen" para una revisión exhaustiva de los programas existentes. 

Imagen foto_00000002
Romero lamenta la "incapacidad de la economía" para estimular la generación de ingresos autónomos, especialmente en los segmentos más pobres, un factor crítico para una reducción de la pobreza verdaderamente sostenible. (Foto: ATON)

"(Se podrá definir) que tipo de programas tenemos, que mejorar, corregir, incorporar y que sacar, porque seguramente hay programas que hoy no están dando la efectividad", enfatizó.

"Creo que es la oportunidad que tiene el gobierno entrante de poder mirar estos datos, actualizar también sus propuestas, sus planes en materia, por ejemplo, de empleo (...) y cuidado a personas mayores", añadió Romero en Cooperativa.

Una dependencia de los subsidios estatales

Aunque la Encuesta Casen 2024 reportó un descenso de la pobreza, pasando de un 20,5% a un 17,3% entre 2022 y 2024, el director ejecutivo del Hogar de Cristo advirtió que esta baja es frágil y muy dependiente de subsidios estatales.

La principal preocupación radica en la composición de los ingresos de los hogares más vulnerables. Romero detalló que, en el primer decil (el 10% más pobre del país), "la disminución por ingreso de la pobreza se produce principalmente por los subsidios del Estado y no por los ingresos autónomos".

El subsidio más influyente en esta dinámica es la Pensión Garantizada Universal (PGU), la que el ingeniero civil considera "un pilar social muy importante y que está compensando, por desgracia, las bajas en los ingresos autónomos".

"Es muy difícil sostener una reducción de la pobreza sin que las familias generen mayores ingresos autónomos. Eso no lo estamos viendo. Estamos viendo una disminución, por tanto, es una es una reducción frágil que nos hace muy dependientes de los subsidios y también denota una incapacidad de la economía de estar estimulando la generación de ingresos, sobre todo las familias más pobres", cerró Romero.

En portada