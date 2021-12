América y el mundo afirmaron que Chile "dio ejemplo" en triunfo de Boric

Después de que el grueso de la izquierda regional se adelantara la noche del domingo a celebrar el triunfo de Gabriel Boric, en el resto de América y en buena parte del mundo este lunes mandatarios y dirigentes políticos se mostraron dispuestos a trabajar con el ex líder estudiantil y dijeron que las elecciones chilenas fueron un "ejemplo".

En un mensaje en Twitter, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo que su Gobierno espera seguir trabajando con el próximo Gobierno para promover los "objetivos compartidos" de democracia, prosperidad y seguridad y añadió que el pueblo chileno "dio ejemplo una vez más" con unos comicios democráticos, libres y justos.

Once again, the people of Chile set an example of free and fair democratic elections. Congratulations to them and Chile’s President-elect Gabriel Boric. We look forward to continuing to work with Chile to advance our shared goals of democracy, prosperity, and security.