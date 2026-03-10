Boric en su última actividad en terreno: "Carabineros es una institución confiable, digna y responsable"

El Presidente Gabriel Boric encabezó este lunes la inauguración de la 29ª Comisaría de La Farfana, en la comuna de Maipú, en lo que constituyó su última actividad en terreno antes de dejar el cargo.

Durante la ceremonia, el Mandatario destacó el rol de Carabineros de Chile y aseguró que la institución ha logrado recuperar la confianza ciudadana tras los cuestionamientos que enfrentó en años recientes por casos de corrupción y denuncias por vulneraciones a los derechos humanos durante el estallido social.

"Hoy la valoración de Carabineros por parte de la ciudadanía ha revertido el difícil momento que tuvo no solo en 2019, sino desde mucho antes, con escándalos que habían afectado a la institución tanto en materia de probidad como de derechos humanos. (Eso se logró gracias a que) Carabineros no miró para el lado, se hizo cargo", afirmó.

El jefe de Estado agregó que la policía uniformada es "una institución confiable, digna, seria y responsable", y subrayó que la seguridad debe garantizarse siempre con pleno respeto a los derechos humanos.

En su discurso, Boric también reiteró su llamado al Congreso a rechazar el proyecto que propone conmutar penas para personas mayores de 70 años, y entregó un consejo a las futuras autoridades, señalando que "las políticas públicas avanzan más cuando se construyen sobre los logros de gobiernos anteriores y mediante el diálogo".

El Mandatario, además, tiene previsto emitir esta noche, a las 21:00 horas, una cadena nacional que marcará su último mensaje al país antes del cambio de mando presidencial.