Boric y su reunión con Bachelet: El plebiscito fue parte de la conversación; cantamos a Pablo Milanés

El Presidente Gabriel Boric reveló este viernes algunos detalles de la reunión que sostuvo por cerca de tres horas con la ex Mandataria Michelle Bachelet, quien lo recibió anoche en su casa en la comuna de La Reina, en el oriente capitalino, en medio de su visita a Chile.

La cita se concretó luego de que el propio Jefe de Estado reconociera la tarde del jueves que le gustaría dialogar con la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, a fin de conocer "su experiencia".

"La Presidenta es un ejemplo en muchos sentidos, una pionera en muchos sentidos en Chile y, en las actuales responsabilidades que tengo, me sirve muchísimo escucharla y aprender de ella", dijo Boric al ser consultado sobre la reunión en una rueda de prensa en Lo Espejo.

Desde un centro comunitario donde encabezó la conmemoración del Día del Trabajo Doméstico no Remunerado junto a mujeres que ejercen labores de cuidado, el Presidente destacó que con Bachelet tuvo "una conversación de análisis de la situación política del país, de los desafíos que estamos enfrentando", además de tratar "algo del escenario internacional".

"Cantamos Pablo Milanés", aseguró, apenas dos días después de la sonada declaración en la que Bachelet, al ratificar su voto por el Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, dijo que la propuesta constitucional le recuerda a una canción del cantante cubano "que dice 'no es perfecta, mas se acerca a lo que yo siempre soñé'".

En ese marco, el Mandatario señaló que "por cierto que el escenario político y del plebiscito fue parte de los temas de conversación, pero uno no cuenta en público todos los detalles que uno conversa y, además, sería una falta de respeto que yo hablara a su nombre, así que eso me imagino que ella en su momento dará a conocer las decisiones que tome".

"Tuvimos una muy buena conversa y vamos a seguir conversando. Estoy muy agradecido de la generosidad que ella ha tenido conmigo para también contarme los aprendizajes que tuvo en sus dos Gobiernos", concluyó.

EL FACTOR BACHELET

Desde la oposición, el ex diputado Mario Desbordes (RN) planteó que "la reunión del Presidente con la ex Presidenta Bachelet es evidentemente una reunión de campaña en el marco del plebiscito".

Respecto de un potencial efecto de la postura de Bachelet en aquellos votantes que actualmente están indecisos, el ex timonel de RN puso en duda su influencia: "No creo que haya nadie en Chile capaz de mover la aguja como para cambiar el resultado".

"Eso sí, sería bueno que el Presidente Boric cuide más las formas, yo creo que está demasiado relajado con la norma, está infringiendo demasiado la norma y eso no lo puede hacer. Él hoy no es el diputado Gabriel Boric. Siendo diputado uno puede, pero por último es una responsabilidad distinta. Muy distinto es ser el primer Mandatario, el Jefe de Estado, el Presidente de Chile", remarcó Desbordes.

Sobre la posible participación de Bachelet en la campaña del Apruebo, el ex convencional Marcos Barraza (PC), ex ministro de Desarrollo Social del segundo Gobierno de Bachelet, reconoció que "no sé si la Presidenta pueda por sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, creo que si tuviera un rol protagónico en la campaña ella sería muy potente".

"A mí me gustaría mucho. Es una figura muy querida por el pueblo de Chile y representa lo mejor del Apruebo", acotó.