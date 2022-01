Izkia Siches: "Estoy a disposición de lo que el Presidente electo disponga para mí"

La jefa de campaña del ahora Presidente electo Gabriel Boric, Izkia Siches, expresó que está a "disposición" de lo que el nuevo Mandatario "disponga para mí", ante las dudas si la ex presidenta del Colegio Médico (Colmed) presidirá el Ministerio de Salud en el nuevo Gobierno que asume en marzo próximo.

En conversación con el programa "Estado Nacional" de 24 Horas, la doctora se refirió al futuro Gabinete de Boric y, respecto al cuestionado rol de un futuro titular de Hacienda, indicó que "los sectores económicos pueden respirar tranquilos porque va a ser un gobierno de suma responsabilidad tanto con el tema fiscal como en la mirada de progreso que tenemos para el país", mientras que ante la posibilidad de que haya un ministro o ministra de la Democracia Cristiana (DC), señaló que "creo que nadie sobra".

"Yo estoy muy disponible a cruzar el río, conversar con sectores que el día de mañana podrían ser oposición al Gobierno, porque me parece que el proyecto que encarna Gabriel Boric es un proyecto de Chile que para mí es del sentido común, que le hace bien al país y nos permite avanzar en algunos derechos", aseguró, añadiendo que "la invitación es muy amplia a colaborar con una agenda transformadora".

Aun así, subrayó que no habrá nombramientos por separado en los anuncios de quienes conformarán el nuevo Gabinete, sino que será revelado "en conjunto".

MANEJO DE LA PANDEMIA

Siches expresó que "la pandemia no puede ser ni de gobierno ni de oposición y hay que tener instancias de diálogo y de participación que permitan mantener a algunos de los expertos, como por ejemplo a un consejo asesor u otras aristas o participantes que permitan dar algún grado de continuidad a las medidas", respecto al futuro del manejo de la pandemia.

Agregando que "también lo ha dicho el Presidente electo que han tenido éxito, como el proceso de vacunación, la expansión de camas críticas, pero vamos a tener que parar algunas alertas en torno a lo que puede ser la trazabilidad a medida que esta se pueda mantener y el fortalecimiento de la red de forma transversal" y, por la preocupación ante la variante ómicron, dijo que "tenemos que ser cautelosos e intentar mantener algunas medidas de control", porque "casi el 90% de los grupos y de las variantes que han ingresado a nuestro país están en el contexto de viajeros".

En esta línea, la experta en sanidad sostuvo que "personalmente, me parece que fue un error haber retirado las cuarentenas en el contexto de los viajes internacionales" y calificó las medidas de ingreso al país como algo que "no nos da garantías".

"Le propondría al Presidente electo que lo evaluara con los expertos y de lo que he podido escuchar en las últimas semanas es que eso requiere una reevaluación sin duda. (Las cuarentenas para los viajeros) creo que es una medida a considerar", agregó.

Además, no descartó sacar a Paula Daza o Rafael Araos desde el control de pandemia, y sugirió la creación de un consejo asesor que los incorporara, porque "me parece que son personas que han hecho un trabajo de gran nivel y además han mantenido un ánimo de diálogo y de colaboración de forma continua con las cuales yo no tengo ninguna dificultad en conversar".