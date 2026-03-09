"Meta cumplida": El balance del Gobierno en la construcción de viviendas

El Presidente Gabriel Boric destacó el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional en lo que es una de sus últimas actividades como máxima autoridad de Chile.

El Mandatario anunció que se superó la meta alcanzando las 262.390 viviendas terminadas, entregadas o adquiridas entre marzo de 2022 y febrero de 2026. Asimismo, se informó que un total de 179.386 soluciones habitacionales se encuentran en ejecución o por iniciar sus obras.

Desde el Palacio de La Moneda, Boric enfatizó que "la política de vivienda tiene que entenderse como una política de Estado. Esto no es solamente el logro de un gobierno".

El Mandatario recordó que "había algunos parlamentarios que para tratar de desacreditar esto y decir que no cumplimos decían 'claro, eso porque el gobierno anterior les entregó más de 100.000 viviendas en construcción'. Ellos decían más de 100.000, yo les digo exactamente el número, 118.000 viviendas en construcción nos entregó el gobierno del Presidente Piñera".

"Nosotros -agregó- le vamos a entregar al futuro gobierno del presidente Kast 179.000 viviendas, de las cuales hay 111.000 en ejecución y hoy hay 68.000 que ya tienen subsidio y terreno. Las 118.000 a las que me refería antes (heredadas del gobierno de Piñera) son la suma de las dos también. O sea, estamos entregando muchas más de las que nos entregó el gobierno anterior, y qué bueno, porque Chile avanza".

El Presidente sostuvo que "esto no se trata de una competencia entre partidos, se trata del sueño, de la alegría de familias, de personas que no están para la tontera de la pelea política o la pelea de egos, sino que están luchando por dignidad. Entonces, mientras algunos tratan de desacreditar la cifra, yo les digo: espero que les vaya bien".

Legado del Presidente Boric

En esta misma jornada, el Jefe de Estado también encabezó el último comité político ampliado de la alianza progresista, donde se hicieron balances y se analizaron los desafíos a futuro, con Boric haciendo un llamado a mantener la unidad y el respeto en el sector.

La timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, comentó que el Mandatario también destacó el rol del oficialismo en los últimos cuatro años: "Fuimos una coalición unida precisamente por hecho de estar en el Gobierno, y el Presidente ha hecho una buena valoración del rol de los partidos políticos, sin desconocer que tuvimos diferencias, lo que creo que es legítimo en democracia".

"Los partidos políticos representamos distintos sentires y pensares, pero eso no puede ser óbice a que adoptemos las mejores decisiones y acuerdos por el bien del país", reflexionó la senadora.

Otro asunto que se tomó la reunión fueron los resultados de las encuestas, que situaron la aprobación del Presidente Boric entre el 29 y 30 por ciento.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, señaló que "normalmente pasa de que los gobiernos también se van aquilatando en función de los años que pasan. Hay que esperar un tiempo para hacer un análisis prudente. Es un gobierno que es estable en el tiempo y que al mismo tiempo tiene mucho para crecer, porque creo que va a envejecer muy bien".

En una línea similar, el timonel comunista, Lautaro Carmona, dijo tener "la convicción absoluta, por razones de cómo es la vida real, que transcurrido un plazo breve, cuando ya empiece a cursar una contraparte que es llevar adelante otra política, va a crecer sin ninguna duda la valoración de lo que fue la gestión de este Gobierno encabezado por el Presidente Boric".