Una risa burlesca y un comentario mordaz sobre las dificultades que afrontará la futura administración de Gabriel Boric fueron captadas este miércoles en medio de una sesión de Sala del Senado. "Cómo va a sufrir el próximo Gobierno...", comentó la presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón, en voz baja, al vicepresidente de la corporación, Jorge Pizarro. "¿Cómo?", le preguntó éste, que no escuchó bien. "¡Cómo va a sufrir el próximo Gobierno!", repitió la ex ministra, riendo ella misma y provocando la risa de su correligionario DC: "¡Y yo voy a tomar palco!", agregó la otrora candidata presidencial. El registro -captado por la señal oficial de TV Senado- se viralizó rápidamente y el comentario de Rincón no fue bien recibido en redes sociales, sobre todo tomando en cuenta que ella ha compartido actividades con Boric esta misma semana y, en el plano público, le ha expresado buena voluntad para trabajar juntos. Lo hizo así el lunes, durante su proclamación oficial como Presidente electo de Chile, y hoy mismo por la mañana, de visita en "La Moneda chica", a la que acudió para conversar sobre la agenda legislativa.

LEER ARTICULO COMPLETO