Presidente Boric afirma que su Gobierno ha sido "transformador"

El Presidente Gabriel Boric resaltó que su Gobierno, que culmina en un año más, ha sido "transformador" al lograr acuerdos que permitieron avanzar, por ejemplo, con la reforma de pensiones.

En conversación con La Prensa Austral, el Mandatario afirmó que "los periodos de cuatro años son relativamente cortos y los frutos de las obras de gobierno se empiezan a ver casi al final. Yo estoy viendo los brotes de lo que hemos sembrado".

Boric resaltó que "para mí, lo mejor, sin lugar a dudas, es la reforma de pensiones porque logramos un acuerdo que era improbable, en donde todos tuvieron que ceder, pero donde los principales beneficiados son las personas mayores actuales y futuras que han trabajado toda su vida y que no tenían una jubilación digna".

"Yo creo que eso es un éxito de la buena política", añadió.

En cuanto a las complejidades del cargo, Boric afirmó al diario magallánico que "lo más difícil de enfrentar ha sido una suerte de pesimismo estructural respecto de las posibilidades que tiene Chile, que muchas veces dificulta ponerse de acuerdo con distintos sectores".

"Me cuesta mucho entender -dijo- la lógica de ver sólo lo negativo de las buenas noticias. Ahora Chile puede más y el desafío de todo gobierno es no conformarse con los propios logros, sino empujar un poquito más allá. Esa es la gracia de la política. Ir empujando los límites de lo que se entiende como posible en beneficio de la ciudadanía. Pero ese pesimismo tan estructural, como de no querer que a Chile le vaya bien, es algo que yo considero negativo. Porque la confianza, cuando es bien llevada, genera un círculo virtuoso".

"Lo estamos haciendo bien"

El Presidente aseguró también que "a mí y al gobierno se nos va a juzgar por los logros que tengamos y es mejorar la calidad de vida de las personas. Creo que eso lo estamos haciendo".

"Hemos aumentado de manera significativa el salario mínimo. Hemos disminuido el desempleo. Hemos bajado la inflación. Hemos retomado la senda de crecimiento en Chile. Hemos cumplido en muchas regiones, partiendo por Magallanes, con el plan de emergencia habitacional que nos habíamos impuesto, que era un tremendo desafío", enumeró.

Sin embargo, agregó, "hay cosas que se podrían hacer mejor, evidentemente siempre hay cosas que faltan, pero creo que hay motivos para estar optimistas respecto al futuro de Chile independiente del gobierno".

Boric además aseguró que "respecto a si nuestro gobierno ha sido transformador o no, yo considero que ha sido transformador. Evidentemente, nos hemos visto en el deber, y yo creo, razonablemente, de ajustar nuestro programa a las necesidades que hoy día tiene la población. La seguridad, sin lugar a dudas, es lo más importante para los chilenos y chilenas".

"Creo que la política es hacerse cargo de la realidad que a uno le toca y tratar de cambiarla, modificarla. Entonces, hemos hecho transformaciones, hay algunas que no hemos llegado hasta donde nos hubiese gustado en un comienzo, pero es parte de la política y no me cabe ninguna duda que otro gobierno va a poder darle continuidad a justamente lo que nosotros hemos avanzado", cerró.