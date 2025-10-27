Presidente Boric no asistió a Enagro para preparar viaje a cumbre APEC

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, explicó que el Presidente Gabriel Boric no participará del encuentro Enagro de este lunes, ya que está preparando su viaje a Corea del Sur.

Antes del inicio del encuentro, Walker manifestó que "hablé con el Presidente, él lamentó mucho no estar, él ha estado en las tres Enagro, él viaja mañana a Asia. Siempre es bueno tener una conversación cara a cara con el Presidente, pero no se pudo, y yo quiero valorar que el Presidente haya estado en las tres anteriores, y en esta Enagro el protagonismo, por decirlo así, se lo llevan los candidatos presidenciales".

"Entendemos que él no haya podido acompañarnos hoy día, pero estamos muy bien representados por la ministra de Agricultura", valoró.

Boric viajará durante este martes a Corea del Sur para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).