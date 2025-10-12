Boric partió a Italia y todo indica que no se reunirá con Giorgia Meloni

El Presidente Gabriel Boric y su comitiva llegaron, la mañana de este domingo, hasta el Grupo 10 de la Fuerza Aérea (FACh) para partir rumbo a Italia y el Vaticano, donde se reunirá con el Papa León XIV, pero -todo parece indicar que- no con la primera ministra Giorgia Meloni.

El Mandatario ha expresado sus altas expectativas sobre el encuentro que sostendrá el lunes con el pontífice, a quien catalogó como "una voz importante en estos tiempos (...) más allá de las legítimas diferencias que podamos tener con la Iglesia Católica".

Boric también sostendrá una reunión bilateral con el presidente italiano, Sergio Matarella, en el marco de una cumbre empresarial chileno-italiana, pero su itinerario oficial no anuncia un encuentro con la primera ministra, la derechista Giorgia Meloni.

Algunos trascendidos apuntan a que la jefa del Gobierno italiano descartó el encuentro a propósito de ciertas tensiones con Boric que se remontan a la cumbre del G-20, realizada en noviembre de 2024.

En dicha ocasión, Meloni buscó reunirse con el Presidente Boric, pero éste descartó el encuentro al argumentar que tenía la agenda copada, lo que evidencia supuestas tensiones entre ambas administraciones en la previa a la gira del Mandatario.

Hace menos de un mes, a mediados de septiembre, la gobernante recibió en Roma a al candidato presidencial republicano, José Antonio Kast.

Hoy tuve el privilegio de reunirme nuevamente con @GiorgiaMeloni , Presidenta del Consejo de Ministros de la República de Italia. Una gran mujer y una tremenda líder para Italia. pic.twitter.com/XT2NxVSg4m — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) September 15, 2025

Según detalló Presidencia, el Mandatario junto a su comitiva retornará a Chile el miércoles 15 de octubre, aterrizando en Santiago la mañana del jueves 16.