Expertos piden a Boric moderar el tono sobre DDHH en China

El Presidente Gabriel Boric afirmó, en marco de su visita en Estados Unidos, que mantendrá su discurso condenatorio transversal a las violaciones de los derechos humanos en en el mundo, cuando viaje a el próximo mes a China para participar del tercer foro de La Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional.

El Mandatario asistirá en octubre a la plataforma para la cooperación económica internacional, lo que se espera "sea un hito", señaló el embajador en China Mauricio Hurtado. Sin embargo, surgen cuestionamientos sobre el tono del Jefe de Estado al referirse a la violación de derechos humanos por parte del gobierno chino.

Cabe recordar, que la exalta comisionada para los derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet, publicó un informe en 2022 en donde se refiere a las denuncias contra la etnia uigur.

DIVERSIFICAR EL DISCURSO

No obstante, el exembajador de Chile en el gigante asiático Jorge Heine (2014-2017) señaló que es importante que el Mandatario toque otros temas, destacando retomar el proyecto de cable de fibra óptica submarino entre los países.

"Se entiende que los derechos humanos, obviamente, es un tema importante, pero es uno de muchos temas. Debe ser tratado, pero de ahí a, como han intentado algunos, que sea el centro y el principal de los planteamientos del Presidente Boric en China me parece un despropósito, no es esa la manera que se conducen las relaciones internacionales. Eso no lo hace el presidente Biden (EE.UU.), no tiene porqué estar haciéndolo el Presidente Boric", manifestó.

Asimismo, el también exembajador y actual director del Centro de estudios latinoamericanos sobre China de la Universidad Andrés Bello, Fernando Reyes Matta (2006-2010), dijo que la conversación sobre DD. HH. se debería centrar en la implicancia de la inteligencia artificial.

"Considero que la situación apunta más bien a lo que el Presidente dijo en Naciones Unidas, que es cómo las nuevas realidades, especialmente la cuestión vinculada con la inteligencia artificial, están determinando nuevas condiciones sobre derechos humanos en el siglo XXI, pensando en qué ocurre con los seres humanos respecto de la inteligencia artificial, de la transformación de lo digital en la vida contemporánea y otras dimensiones", explicó.

"CHILE NO TIENE ALTURA HISTÓRICA PARA DAR CÁTEDRA"

No obstante, el senador Jaime Quintana (PPD), miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, apuntó que Chile no tiene "altura histórica" para dar catedra sobre derechos humanos en aquel país.

"En este tipo de giras, los gobiernos no van necesariamente como tales, sino como Estado, más aún tratándose de una cultura milenaria como la China. Y lamentablemente, Chile, con relación a esta materia, no tiene una altura histórica como para dar cátedra. Por lo tanto, yo espero que los temas centrales sean el intercambio, la cooperación, los temas científicos", precisó.

El tercer foro de La Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional reunirá a 110 países y es la tercera ocasión que el país participará: Primero, al mando de Michelle Bachelet (2017) y segundo, con Sebastián Piñera (2019).