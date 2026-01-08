"El concepto de 'Gobierno de emergencia' se va a ir alejando de la realidad", según Vallejo

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, valoró este jueves, en entrevista con Cooperativa, los resultados de la encuesta Casen 2024, que reportó una disminución histórica de la pobreza en Chile, y utilizó estas cifras para cuestionar las proyecciones del Presidente electo, José Antonio Kast, asegurando que la realidad estadística contradice el discurso de crisis total que busca instalar su sector.

"El concepto de 'Gobierno de emergencia' se va a ir cada vez más alejando de la realidad porque la realidad muestra que la pobreza ha disminuido, que la desigualdad ha bajado y que los salarios de los trabajadores han ido aumentando", afirmó la vocera en Lo Que Queda del Día.

La secretaria de Estado detalló que, bajo la actual metodología, "sacamos a alrededor de 600.000 personas de la pobreza entre el 2022 y 2024 y más de un millón de personas si consideramos el 2017 a la fecha", avance que atribuyó a la recuperación económica y al impacto de las transferencias estatales: "Eso da cuenta de que también la política social impacta".

"Mejores condiciones estructurales"



Vallejo enfatizó que la Administración de Gabriel Boric entrega un país con "mejores condiciones estructurales" que las recibidas en 2022.

En materia de costo de la vida, fue enfática al comparar ambos periodos: "Cuando asumimos como Gobierno, la inflación estaba llegando al peak del 14%. En cambio el Presidente electo va a asumir con una inflación de alrededor del 3%. O sea, la crisis en materia inflacionaria la tuvimos nosotros, no la va a tener él".

Asimismo, proyectó un panorama fiscal favorable para el próximo Ejecutivo gracias a las reformas impulsadas en el presente periodo, señalando que "las proyecciones de ingresos fiscales, tanto por el precio del cobre como por la recaudación que está permitiendo el royalty minero, van a hacer que el próximo Gobierno tenga más ingresos fiscales por royalty, también por el litio, gracias a la Estrategia Nacional del Litio y son puras decisiones que empujó el Gobierno del Presidente Boric".

"La retórica catastrofista no sirve para gobernar"



En el ámbito de la seguridad, la ministra contrastó el estado de las instituciones y el control territorial. Afirmó que, a diferencia del inicio de su gestión, hoy existe un combate directo al crimen organizado: "Cuando nosotros asumimos, los líderes del Tren de Aragua ya estaban instalados en Chile y estaban libres en las calles. Hoy día los estamos encarcelando".

Además, destacó que los ingresos irregulares por fronteras han caído cerca de un 50% y la violencia rural en la Macrozona Sur se ha reducido en un 80%.

Finalmente, Vallejo advirtió que "la retórica catastrofista no sirve para gobernar; para gobernar se requiere decisión, sentido de realidad y también humildad para poder reconocer en este Gobierno y en el liderazgo del Presidente Gabriel Boric que hay muchas cosas que le van a permitir al próximo Presidente asumir con mejores condiciones que las que nos tocó a nosotros cuando llegamos al Gobierno".