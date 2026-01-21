DC: Tener a exministros de Bachelet no garantiza transversalidad, Rincón hace tiempo cruzó el Rubicón

En El Primer Café, la secretaria nacional de la Democracia Cristiana (DC), Alejandra Krauss, analizó críticamente el gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, desestimando que vaya a otorgar pluralismo al nuevo Gobierno la incorporación de figuras de la ex-Concertación como Jaime Campos o Ximena Rincón, futuros ministros de Agricultura y Energía, respectivamente.

"Obviamente que no es garantía de un Gobierno transversal la inclusión de dos exministros de la Presidenta Bachelet o del Presidente Lagos. En particular, respecto a la senadora Rincón, ya hace mucho tiempo señalamos que Demócratas y la senadora Rincón habían cruzado el Rubicón: ya no se trataba de una propuesta de centro; era directamente de derecha", afirmó la otrora titular de las carteras de Planificación y del Trabajo de los mencionados mandatarios socialistas.

Para la abogada, el diseño responde a una adhesión ideológica y no a una apertura política: "No querían instalar la visión de una visión transversal política; muy por el contrario, son grados de adhesión al proyecto de Kast (...) Es una definición legítima que se realiza, pero transparentémosla; no tratar de revestir o de vestir de algo que no se es a cada uno", sostuvo.

"¿Es un Gobierno con veta empresarial? Lo es. ¿Es un gabinete esencialmente o mayoritariamente de independientes? Legítimo, pero es una definición que, de ir teniendo que ajustarla en los próximos meses, (deberán) asumir derechamente que pudo no haber sido la más acertada", agregó.

El riesgo de la "falta de experiencia pública"

Krauss advirtió que privilegiar perfiles técnicos del mundo privado puede derivar en errores de gestión, citando la fallida designación de Santiago Montt como ministro de Minería, pese a que la minera Andes Copper había informado su nombramiento.

"Ahí está lo complejo de la falta de experiencia del servicio público y de la función pública, porque se cometen errores. No es lo mismo gestionar una empresa que gestionar un ministerio", explicó la ex secretaria de Estado.

Sobre nombres específicos, la secretaria de la Falange manifestó "muchas dudas" sobre Iván Poduje en Vivienda, "no porque (él) no conozca su área, que sin duda sí la conoce, (sino) por su personalidad. Lo conocemos en Twitter haciendo una crítica destemplada (...). Su personalidad es antagónica con un cargo que más que nunca va a necesitar mucha empatía, prudencia y autocontrol".

En contraste, calificó como una "interesante apuesta" a la exfiscal Trinidad Steinert en Seguridad, aunque recordó que la agenda "no se reduce al Tren de Aragua ni solo a un tema de dureza".

Alerta por derechos humanos

Finalmente, Krauss mostró una profunda preocupación por la llegada de Fernando Rabat en Justicia y Derechos Humanos, debido a que formó parte del equipo jurídico que defendió al dictador Augusto Pinochet (1973-1990) en casos como el del Banco Riggs, que involucró cuentas secretas y evasión tributaria.

"Me abre unas interrogantes muy grandes y muy profundas (...) En temas que creíamos que como sociedad habíamos avanzado, como es el tema de la defensa irrestricta a los derechos humanos, Kast hace una definición dejando en claro postulados y principios que ha sostenido" durante su trayectoria, concluyó la dirigenta DC.