En medio de incertidumbre por designaciones, equipo de Kast sigue trabajando de cara a traspaso

A menos de 20 días del cambio de mando presidencial, los equipos del Presidente electo José Antonio Kast siguen trabajando con las autoridades actuales para el traspaso de información.

El futuro ministro de la Segpres, José García Ruminot, planteó este viernes que "como ya es sabido, se están realizando las reuniones bilaterales con los distintos ministros, también con los subsecretarios, con los jefes de división, se está recibiendo abundante información, donde quedan dudas se establecen las consultas pertinentes".

"Hay mucho trabajo por delante, evidentemente que el Estado sigue funcionando y la idea es que nada se retrase, nada se pare y que el cambio de gobierno signifique continuidad desde el punto de vista de la administración del Estado", valoró.

Aún existe incertidumbre sobre algunos cargos como el futuro subsecretario de Fuerzas Armadas, seremis, delegados provinciales y embajadores, además del posible comisionado para la macrozona norte, cargo anunciado por Kast.

Trinidad Steinert, designada como ministra de Seguridad Pública, manifestó que esta persona "va a contar con toda nuestra colaboración para enfrentar una zona que es compleja, que es la frontera y la zona norte. Por lo tanto hay que esperar que el Presidente sea quien dé a conocer el nombre de esta persona, nosotros hemos trabajado y es un mandato del Presidente, que trabajemos todos los ministerios en coordinación para adoptar las medidas oportunas para restablecer la seguridad de nuestro país y que no exista lugar en que el Estado no esté presente".