Equipo de Kast afina anuncio del futuro subsecretario de Fuerzas Armadas

Mientras el Presidente electo, José Antonio Kast, completa una semana de descanso en Puerto Varas, su equipo afina los detalles para uno de los hitos más esperados de la próxima semana: el nombramiento del subsecretario de Fuerzas Armadas.

El futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, confirmó que los antecedentes de los candidatos ya se encuentran en manos del futuro Jefe de Estado.

Se espera que la designación se oficialice este lunes, despejando así una de las piezas clave para la instalación de la nueva Administración en el área de seguridad y defensa.