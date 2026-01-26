Equipo de Kast consideró exagerado el "revuelo" por los contactos previos con Trinidad Steinert

La futura ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, desdramatizó este lunes la polémica generada por las conversaciones que, previo a su nominación como titular de Seguridad Pública, tuvo el equipo de José Antonio Kast con la exfiscal Trinidad Steinert.

En entrevista publicada este fin de semana por La Tercera, Sedini sostuvo que la designación de Steinert "no fue una improvisación" y que hubo "una conversación que ya llevaba un buen tiempo".

Además, descartó cualquier conflicto de interés, asegurando que "no es que haya habido una agenda doble" y que "no hay ningún riesgo de la autonomía del Ministerio Público".

Sedini aseguró el fin de semana que la selección de Steinert para el cargo público "no fue una improvisación" y que las conversaciones tuvieron una extensión. (FOTO: ATON)

Los dichos han generado opiniones críticas en la futura oposición, que ha solicitado aclarar las fechas en que Kast inició contactos con la otrora persecutora, alertando una posible irregularidad si estos se dieron durante la campaña.

Sedini y Alvarado bajaron el perfil de la polémica

Frente a la controversia, la propia Sedini intentó aclarar la situación, indicando que le "parece de sentido común que el Presidente electo converse con sus colaboradores, con su equipo cercano, para armar los perfiles de quienes van a integrar su gabinete. Eso lleva muchos meses pasando".

"Aquí se ha armado un revuelo absolutamente innecesario y, para que todos queden tranquilos y no se generen más especulaciones respecto a este tema, las conversaciones entre el Presidente electo y la futura ministra de Seguridad ocurrieron pocos días antes de la nominación", precisó la próxima vocera de Gobierno.

La vocera explicó que la interacción con miembros del equipo es lógica para formar el consejo ministerial, y ocurrió cercana a la oficialización del puesto. (FOTO: ATON)

En una línea similar, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, enfatizó que "para nombrar a una persona en un cargo, previamente hay que tener su consentimiento, y esta comunicación no tiene nada de extraño, nada de raro, porque se produjo pocas horas antes en que ella tomara la decisión de colaborar".

"Por lo tanto, aquí no hay ninguna interferencia al Ministerio Público ni a su independencia", puntualizó el futuro secretario de Estado.

Gabinete de Kast se capacita en Contraloría

En un paso hacia la conformación del próximo gobierno, el futuro gabinete del Presidente electo Kast -incluyendo a Alvarado- sostuvo este lunes una reunión de coordinación para avanzar en el traspaso de mando.

Esta instancia se realizó el Palacio de La Moneda y contó con la participación del actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

En el principal edificio administrativo, una cita de Alvarado con el actual secretario de Interior, Álvaro Elizalde, avanzó en la transferencia de funciones. (FOTO: ATON)

Más temprano, los futuros ministros nombrados por el Presidente electo participaron de una jornada de capacitación crucial en la Contraloría General de la República. El objetivo fue asegurar una gestión transparente y eficiente desde el primer día.

La sesión contó con la participación de la contralora Dorothy Pérez, quien impartió una charla a los asistentes sobre materias relacionadas con la probidad, el buen uso de los recursos públicos y todo lo relacionado con el funcionamiento del Estado.

"La labor de la Contraloría es fundamental para el buen desarrollo, no solamente del Estado, sino para la transparencia en todos los actos que nos va a tocar acometer a partir del 11 de marzo. Desde ese punto de vista, me veo muy conforme", destacó el futuro ministro de las Culturas, Francisco Undurraga.