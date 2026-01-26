Gabinete de Kast: Dussaillant pidió dar "el beneficio de la duda" a gerentes-ministros

Ante la molestia de Chile Vamos por la escasa presencia de militantes tradicionales en el gabinete ministerial de José Antonio Kast, el exasesor comunicacional del Partido Republicano Patricio Dussaillant y el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (Renovación Nacional) coincidieron este lunes, en El Primer Café, en que el Presidente electo ha priorizado la sintonía con su electorado por sobre el cuoteo político y que este enfoque, marcado por figuras provenientes del mundo empresarial, académico y gremial, apuesta por un modelo que podría redefinir la gestión pública en Chile.

"Desgraciadamente, los chilenos no confían en los políticos. No confían en que les van a solucionar sus problemas concretos; entonces, haber dicho: 'Voy a hacer un gabinete completamente político, solo con militantes y exparlamentarios', habría sido una señal al 58% que votó por él muy contradictoria", afirmó Dussaillant, director de Ideas Republicanas.

Sobre el diseño de los equipos, el abogado señaló que "hay que mirar la foto completa cuando estén los subsecretarios, pero ya han aparecido los nombres de los probables subsecretarios de Interior y de Segpres. Históricamente, la combinación siempre ha sido ministro de un partido y subsecretario de otro, y aquí el modelo va a ser ministro y subsecretario del mismo partido en cada uno de los ministerios. Me parece una fórmula interesante de que el ministro haya escogido, en acuerdo con el Presidente, a su subsecretario y, por lo tanto, que formen un equipo".

Finalmente, Dussaillant pidió dar el "beneficio de la duda" a los perfiles privados y resaltó el pragmatismo de Kast al sumar a antiguos detractores: "Hay ministros que en temas de fondo piensan radicalmente distinto. Hay ministros que antes de la elección dijeron cosas durísimas o descalificaciones personales muy fuertes y José Antonio Kast se las perdona y los suma a trabajar. Eso yo lo admiro.... Se ve que reza el Padre Nuestro y lo practica".

El "seguro", según Ubilla

Por su parte, Rodrigo Ubilla, director del Área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo (LyD),matizó las críticas de "déficit político" señalando que el diseño cuenta con resguardos estratégicos en el núcleo de La Moneda.

"Creo que el Presidente compró un seguro muy interesante que le da un rol muy específico al comité político, que es un comité de los partidos principales de la coalición, pero, además, con experiencia política. El senador José García nadie puede decir que no es una persona que tenga las competencias y la experiencia política. Ese comité político tiene la capacidad también de apoyar a los sectores que, en su misión de urgencia, creo que van a ser una buena carta", explicó el sociólogo.

Respecto al malestar en partidos como el suyo -RN-, Ubilla llamó a no juzgar la "foto parcial" del Ejecutivo: "Es tentador destacar las críticas -o las diferencias, más que críticas- (...) Yo esperaría los cargos de subsecretarios. Creo que eso va a ser un complemento más que equilibrio a estos perfiles independientes y, sobre todo (...) la presencia de los partidos que tienen parlamentarios en las regiones, llámese delegaciones o seremías".

Ubilla cerró su intervención reflexionando sobre la audacia de Kast en un contexto de crisis institucional. "Si este modelo resulta, es una lección para una cátedra de ciencia política. Hay que esperar que se complete (...) y, de repente, a lo mejor, en un tiempo de desconfianza el Presidente Kast encontró un lado, una forma, de abordar una gestión que es compleja, que es la emergencia", concluyó.