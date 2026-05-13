Expulsión de inmigrantes: Kast dice que su "metáfora" de campaña fue mal entendida

El Presidente José Antonio Kast abordó este miércoles las críticas respecto al incumplimiento de su promesa de campaña de expulsar a más de 300.000 migrantes irregulares de Chile desde el primer día de su Mandato, y aseguró que dicho concepto fue "una metáfora" mal entendida por parte de quienes la interpretaron de manera literal.

En su participación del tradicional desayuno anual de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el Jefe de Estado señaló que "algunos dicen: 'Oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300 mil migrantes'... Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil (personas), creo que entendió mal el mensaje".

"Nosotros vamos a hacer cambios importantes en las políticas migratorias y van a ir voluntariamente, como lo he dicho, saliendo muchas personas. Muchas personas que van a salir y van a poder postular de nuevo a entrar, pero entrar por la puerta; en la medida en que se garantice que vienen a trabajar, en la medida en que se garantice que tienen un contrato", aseguró.

En ese sentido, sostuvo que "hay muchas situaciones que se pueden abordar, pero cumpliendo la ley como lo hace cualquiera de nuestros compatriotas".

Durante su campaña presidencial, Kast hizo uso reiterado de una cuenta regresiva dirigida a los inmigrantes irregulares presentes en Chile, lo que incluso llevó a Perú a movilizar militares hacia la frontera.

Senador Flores: La cuenta regresiva, ¿fue puro show?

Los dichos del Mandatario no cayeron bien y provocaron rápidas críticas de la oposición: "No se gobierna con metáforas" advirtió el senador DC Iván Flores.

"No me sorprende lo que el Gobierno diga tratando de aclarar que los compromisos de campaña no los van a cumplir, (pero) no se gobierna con metáforas. Si era así, ¿por qué hizo toda una parafernalia anunciando una cuenta regresiva donde todos los días?", planteó.

Y en esa línea, señaló que "la única expulsión que ha habido en casi tres meses de Gobierno, fue una expulsión que estaba preparada desde el año pasado y quedan todavía 36 a 38 mil personas que tienen orden de expulsión vigente y que no han sido expulsadas".

"No vengan con historias, o sea, esto no son metáforas, sino para qué se compromete, para qué es una cuenta regresiva, o ¿fue puro show?", planteó el senador.

En una línea similar, la senadora Daniella Cicardini (PS) cuestionó: "Los recortes sociales que no se iban a hacer y que comprometió en campaña también eran una metáfora? ¿El 'yo te amo PGU' también era una metáfora? ¿El plan de reconstrucción que compromete más crecimiento, inversión y más trabajo también es una metáfora?".

"La gente lo eligió no como un mal poeta, sino que lo eligió para ser Presidente, para entregar certeza y dar soluciones. Y a 60 días, este Gobierno no se las ha entregado a los chilenos y chilenas", arremetió.