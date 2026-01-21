La timonel Constanza Martínez dijo en El Primer Café que la actitud del Frente Amplio ante el futuro Gobierno de José Antonio Kast será la de una "oposición dialogante, pero implacable" cuando corresponda.

La dirigenta afirmó que esta postura ya quedó reflejada en la víspera, con sus críticas al nombre de Santiago Montt, anunciado para la cartera de Minería por la empresa Los Andes Copper antes de la presentación oficial de la noche, y eso llevó -aparentemente- a que el líder republicano terminara por excluirlo.

Martínez negó que el FA haya tenido "una sobrerreacción", y dijo que sus planteamientos demostraron ser "totalmente atendibles", vista la medida adoptada, en definitiva, por el Presidente electo.

"Esto muestra cómo vamos a ser oposición: una oposición que va a ser dialogante, pero que también va a ser implacable en los casos en que corresponda. Y esto también para el resto de los casos de conflicto de interés, porque cuando el ministro futuro de Obras Públicas (Martín Arrau) tiene derechos de agua en Ñuble, vamos a tener que tener mucho ojo, porque él también está a cargo de los derechos de agua. Y así con el resto de los planteamientos", enfatizó la exdelegada presidencial.

