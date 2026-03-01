General (r) Vial, senador electo: Quien crea que en un año vamos a solucionar la seguridad se equivoca

A 10 días de jurar como senador por el Maule, el general en retiro del Ejército Cristián Vial se prepara para debutar como parlamentario de la bancada republicana y advierte que el nuevo ciclo político, marcado por la entrante Administración de José Antonio Kast, debe comenzar con señales claras "desde el primer minuto".

El autor del "Plan Escudo Fronterizo" del Mandatario electo afirmó a La Tercera, que, "en el corto plazo, las señales son importantes. O sea, desde el primer minuto el Gobierno tiene que generar un cambio; la opinión pública tiene que percibir ese cambio. ¿Por qué? Porque eso también le cambia la vida a la gente".

Para Vial, dichas señales "deben generar que las personas puedan salir a las plazas, las calles, caminar tranquilas en la noche, el comercio debe cerrar más tarde".

En ese sentido, el exgeneral subrayó que la gestión de Kast será clave para diferenciarse de la actual Administración: "El futuro Gobierno puede tener todo el carácter y determinación del mundo, pero al final cuenta con las mismas herramientas que este Gobierno. Pero hay una variable que sí ha cambiado, que es la percepción de los chilenos respecto del ejercicio del oficio público".

"Sin duda, la gobernanza y la recuperación del territorio es importantísima. No solo en Chile, sino que en cualquier Estado democrático no puede haber partes del territorio donde el Estado, las policías no entren o donde a una ministra del Interior la saquen a balazos. Por lo tanto, por supuesto hay señales que dar en La Araucanía, y en varias partes en el corto plazo", aseveró.

Vial descarta que Gobierno de Kast pase a llevar libertades: "Son caricaturas"

Vial también fue consultado respecto a quienes temen que el próximo Gobierno pase a llevar las libertades, descartando que el énfasis de orden implique autoritarismo.

"Son caricaturas.... ¿Por qué vamos a ser autoritarios? ¿Porque nos gusta el orden, nos gusta la buena gobernanza, porque queremos hacer eficiente el Estado? Hay, por supuesto, dentro de esta liberalización social, una incomodidad con el orden, y a nosotros -los republicanos- nos gusta el orden, estamos convencidos de que le hace bien a Chile", respondió el parlamentario electo.

Consciente de la expectativas generadas en campaña, aseguró que los resultados no serán inmediatos: "Si alguien cree que vamos a solucionar el tema de seguridad en tres meses o en un año, está equivocado y soy muy responsable al decirlo. El tema de seguridad es, en mi opinión, el desafío más grande que tiene Chile en política pública en décadas. Es un problema muy complejo para el Estado", concluyó.