Gobierno descartó uso de fondos públicos en almuerzo Kast con excompañeros en La Moneda

Ante la controversia por el almuerzo sostenido el pasado viernes entre el Presidente José Antonio Kast y más de 50 excompañeros de la Universidad Católica en el Palacio de La Moneda, la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, aseguró este lunes por la tarde que el evento no representó gasto alguno para el erario nacional.

"Les puedo asegurar que ese almuerzo fue financiado por el Presidente de la República con sus medios propios", afirmó la secretaria de Estado desde el Congreso.

La aclaración busca frenar las críticas tras el requerimiento ingresado por la oposición ante la Contraloría General de la República (CGR).

Pese a que el evento contó con menús impresos con el escudo oficial y se realizó en el Salón O'Higgins de La Moneda, Sedini insistió en que "el resto de los detalles se dará a conocer por la vía institucional a Contraloría General de la República".

El Ejecutivo espera despejar así las dudas sobre el uso de recursos fiscales y la participación de funcionarios públicos y mozos durante la jornada.

Al respecto, sectores oficialistas defendieron la actividad argumentando que, al ser la casa de Gobierno la residencia oficial del Mandatario, es legítimo que realice actividades privadas en el recinto, siempre que los costos operativos sean cubiertos de manera particular.

"Si lo pagó el Presidente de la República de su bolsillo, yo no tengo problema alguno. Si no fue así, creo que no corresponde. El Presidente vive en La Moneda y, por lo tanto, todo lo que haga en términos personales va a ocurrir acá. Esta es su casa", señaló el timonel de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, previo a la aclaración de Sedini.