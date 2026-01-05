Jose Antonio Kast fue proclamado oficialmente como Presidente electo por el Tricel
El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó oficialmente a José Antonio Kast como el nuevo Presidente electo del país, tras su triunfo en las elecciones de noviembre pasado, donde se impuso a la candidata Jeannette Jara.
Durante la ceremonia se entregaron los documentos oficiales que ratifican su triunfo electoral, de cara a su asunción el próximo 11 de marzo.
