El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó oficialmente a José Antonio Kast como el nuevo Presidente electo del país, tras su triunfo en las elecciones de noviembre pasado, donde se impuso a la candidata Jeannette Jara.

Durante la ceremonia se entregaron los documentos oficiales que ratifican su triunfo electoral, de cara a su asunción el próximo 11 de marzo.

