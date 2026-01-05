Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago21.3°
Humedad61%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Jose Antonio Kast fue proclamado oficialmente como Presidente electo por el Tricel

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó oficialmente a José Antonio Kast como el nuevo Presidente electo del país, tras su triunfo en las elecciones de noviembre pasado, donde se impuso a la candidata Jeannette Jara.

Durante la ceremonia se entregaron los documentos oficiales que ratifican su triunfo electoral, de cara a su asunción el próximo 11 de marzo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados