Kast ya tiene parte de su gabinete definido: incluye a Quiroz en Hacienda

El Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió este martes en La Moneda chica con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), donde participaron los presidentes de las seis ramas de la organización y el asesor económico, Jorge Quiroz, quien fue confirmado como futuro ministro de Hacienda, según informaron personas que estuvieron presentes.

El encuentro tuvo como objetivo hablar de las urgencias que ve el gran empresariado en materia económica y presentar medidas que a su juicio se requieren para destrabar la inversión, el empleo y el crecimiento, especialmente en la primera etapa del Gobierno de Kast.

La presidenta swl gremio, Susana Jiménez, precisó que "hay temas muy transversales, como que tienen que ver con permisos para sacar adelante proyectos, apertura comercial, la necesidad de volver a movilizar el desarrollo de infraestructura y de vivienda social, cómo eso también conversa con las regulaciones existentes, mejorar todo lo que es el sistema de entrega de permisos, tanto ambiental como sectoriales".

"Por lo tanto, mucho de lo que aquí se planteó, pensamos que tuvo buena acogida y que también se ve reflejado en una agenda del Presidente electo que va en esa dirección", aseguró.

La reunión tomó mayor relevancia al publicarse en el Diario Financiero y Emol que durante el encuentro José Antonio Kast confirmó Jorge Quiroz como su ministro de Hacienda.

Cabe recordar, que Quiroz ha sido cuestionado por su relación con los casos de colusión de los pollos y de las farmacias.

Gabinete se dará a conocer el 20 de enero

De esa forma, el asesor económico se suma a la lista de nombres que confirmó la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, en conversación con Emol TV, donde adelantó que la nómina se dará a conocer el 20 de enero.

"Ustedes han visto algunos nombres que ya han sido públicos como Claudio Alvarado, Martín Arrau, Iván Poduje, que es cierto, han estado trabajado con mucha fuerza", dijo Hurtado.

Asimismo, agregó: "Ustedes los han visto, han visto a Martín en distintas actividades, y su nombre ha sido muy comentado en distintos medios y han escuchado de la propia voz del Presidente electo el rol que está cumpliendo Claudio Alvarado y que va a seguir cumpliendo en su gabinete también".

Si bien, la secretaria republicana no confirmó los cargos, Alvarado podría asumir la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) o el Ministerio del Interior; Martín Arrau, el Ministerio de Obras Públicas; e Iván Poduje, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.