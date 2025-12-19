Kast advierte ante polémica por "amarres": "Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide"

El Presidente electo, José Antonio Kast, se refirió este viernes de la polémica por el protocolo de acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la mesa del sector público, considerado por parte de la oposición como un "amarre" para la administración que tendrá el republicano desde marzo próximo.

En un tono irónico, el futuro Mandatario evitó profundizar el tema, buscando enfocarse en el bienestar nacional: "Ahora tenemos un 'amarre' que es con Chile, hacerlo bien por Chile. Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide", puntualizó.

El punto de conflicto radica en el artículo 14 del texto, el cual establece que la no renovación de contratos deberá realizarse mediante un "acto administrativo fundado", prohibiendo que se utilice la sola mención a las "necesidades del servicio" como justificación formal.

Adicionalmente, el protocolo señala que los funcionarios con al menos dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación o renovación en condiciones distintas, agregando que la Contraloría solo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales.

La situación escaló cuando el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, advirtió que, si se persiste en "amarres", el actual Gobierno "estaría dinamitando la relación presente y futura" con el Ejecutivo de Kast.

Calificaciones de "vergonzosa"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se sumó a los cuestionamientos por esta propuesta, calificándola como "vergonzosa".

"Todos estos proyectos que modifican normas importantes o que buscan modificar normas importantes a última hora y pensando en el incumbente, son la verdad vergonzosos", cuestionó el jefe comunal.

En esta línea, afirmó que "si alguien quiere plantear una modificación de este tipo, se debe hacer con tiempo. Esto es una modificación a varias normas que tienen quorum calificado y, por lo tanto, no creo que estén los votos".

Las críticas se intensificaron con declaraciones del alcalde Mario Desbordes, quien calificó las modificaciones como un "vergonzoso" intento de adaptar las leyes a intereses particulares "de último minuto" por parte del Ministro de Hacienda. (FOTO: ATON)

"No es llegar y firmar un acuerdo con el Gobierno para una interpretación de este tipo. Este tipo de propuestas de último minuto, entre 'gallo y medianoche' que está haciendo el ministro de Hacienda, de verdad, con todo respeto, son una vergüenza", enfatizó Desbordes.

"Espero que no sigan intentando aquello, no corresponde adaptar las leyes al gusto del consumidor, de los amigos, de los compadres, porque eso es lo que se está haciendo", añadió.

Búsqueda de consensos: Diálogo con expresidentes

En el ámbito político, Kast manifestó este viernes su interés en establecer puentes y buscar la colaboración de diversas figuras. En esa línea, esta tarde el Presidente electo se reunirá con el exmandatario Eduardo Frei, un encuentro que ya tuvo un precedente antes de la segunda vuelta electoral.

"Le agradezco al presidente Frei de que nos quiera colaborar, de que nos quiera ayudar, para que a Chile le vaya bien. Todos estamos trabajando juntos", destacó el futuro Mandatario.

Al ser consultado sobre si le ofrecería algún cargo a Frei en su Gobierno, Kast reiteró su enfoque en el bienestar del país, sin confirmar o descartar la opción: "Nosotros estamos trabajando hoy por el bien de Chile y todos los que quieran colaborar, donde sea, son muy bienvenidos", enfatizó.

Paralelamente a la controversia, Kast se enfoca en gestos de diálogo político, programando reuniones con los expresidentes Eduardo Frei y Michelle Bachelet. (FOTO: Archivo)

La agenda de diálogo del republicano no se limita a Frei, ya que se anticipa que el próximo martes podría reunirse con la expresidenta Michelle Bachelet. El propósito de este encuentro sería conversar sobre la postulación de la otrora mandataria a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Kast también asistió esta mañana a una misa en la Catedral de Santiago, por los 100 años de la Coronación de la Virgen del Carmen. En la actividad estuvo acompañado por su esposa María Pía Adriasola y también por el alcalde Desbordes.