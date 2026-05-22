Ignacio Walker: Este Gobierno no tiene relato, se cayó en dos meses

A pocos días del mensaje presidencial del 1 de junio, y mientras el Comité Político sesiona en Cerro Castillo con el objetivo de afianzar los votos en el Senado y cerrar el diseño del discurso, el panel de El Primer Café de Radio Cooperativa abordó la vigencia y solidez del rumbo estratégico de la actual administración.

El exministro de Ricardo Lagos, Ignacio Walker, abrió los fuegos asegurando de forma tajante que "relato este gobierno no tiene". A su juicio, el diseño inicial centrado en la seguridad y el orden "se cayó en dos meses".

Ante este escenario, Walker proyectó que el discurso presidencial se inclinará hacia anuncios de corte práctico y de amplio consenso en lugar de grandes definiciones ideológicas.

"Yo espero más bien medidas del tipo ley de sala cuna", señaló, sugiriendo que el mandatario debería buscar un acuerdo técnico transversal de izquierda a derecha.

El exministro de Sebastián Piñera, Cristian Monckeberg, defendió la existencia de una línea de conducta clara en el Ejecutivo, a pesar de reconocer que la administración sufrió un "trastabillón importante" a raíz del reciente ajuste de gabinete.

Monckeberg emplazó la actitud de la oposición en el debate legislativo. "Llega un minuto que hay que asumir la derrota y entender que si yo quiero cambiar un proyecto, tengo un relato límite, no puedo pretender imponer mis puntos de vista en un 100% cuando ni siquiera tengo las mayorías", enfatizó.

Asimismo, argumentó que, si bien la lógica de un "gobierno de emergencia" es agotadora y debe dar paso a una proyección social y política de continuidad, el relato gubernamental sigue estando "clarito" y mantendrá su vigencia durante los cuatro años de mandato.

El exministro de Michelle Bachelet, Nicolás Eyzaguirre, se sumó a las críticas, calificando el concepto de "gobierno de emergencia" como un "oxímoron" que termina por derrotarse a sí mismo.

Según Eyzaguirre, los grandes ejes de la agenda pública (seguridad y economía) no admiten soluciones de corto plazo, lo que choca con la retórica de la inmediatez.

"De emergencia no hay nada, aquí hay estructural, y lo estructural requiere acuerdos para avanzar", advirtió, apuntando a que la idea de la emergencia funcionó como un buen eslogan de campaña para evitar debates culturales complejos, pero que hoy resulta contradictoria frente a la necesidad de construir mayorías para reformas de largo aliento.