Horst y Monckeberg rechazan críticas de Matthei al Gobierno: "No representa a Chile Vamos"

Bettina Horst y Cristián Monckeberg rechazaron este viernes, en El Primer Café, la seguidilla de críticas públicas que ha formulado Evelyn Matthei respecto del Gobierno de José Antonio Kast en ámbitos como la conformación de su gabinete y las medidas de su megarreforma de reconstrucción.

La directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo dijo en Cooperativa que la excandidata presidencial muestra un ánimo divisivo que no se observa en el resto de Chile Vamos, que hoy está plenamente cuadrado tras la Administración Kast.

"Hoy día la única persona que sigue hablando 'de ustedes y nosotros' es la ex candidata Evelyn Matthei. Todo Chile Vamos se ha visto plegado, apoyando un gobierno de derecha, de centroderecha, y trabajando en forma mancomunada y recogiendo los mejores elementos de ambas candidaturas", señaló la economista.

"Yo no veo en la inmensa mayoría dentro de Chile Vamos ni dentro del mundo republicano esa división entre 'ustedes y nosotros' (que expresa Matthei) sino que, más bien, están todos en el mismo barco remando", argumentó.

Consultada por las motivaciones que puede tener la exministra UDI en sus cuestionamientos, Bettina Horst opinó que "tiene que ver con los roles que cada uno va jugando, con su posición como una candidata presidencial cuya campaña no logró alcanzar el porcentaje de votación que probablemente se esperaba un par de meses o años atrás".

En definitiva, "yo observo una unidad que me llama la atención, porque ha sido mucho mayor de la que uno esperaba que se iba a dar después del término de la campaña, que fue bastante rudo".

De hecho, en torno a "los distintos programas, propuestas de campaña, planes de Gobierno hubo una hubo un trabajo en conjunto, hubo una integración de los equipos. Así que, la verdad, (...) lo más importante es que la inmensa mayoría habla de 'nuestro Gobierno' y no de 'ustedes y nosotros'", sentenció.

Cristián Monckeberg: "Yo me siento de Gobierno, formo parte del Gobierno y quiero que le vaya bien al Gobierno"

"Engancho con lo que decía Bettina: Evelyn Matthei no es la vocera de Chile Vamos, y es bueno recalcarlo", dijo, en la misma línea, el extimonel RN Cristián Monckeberg.

"Yo sé que (Matthei) tiene una mirada crítica y siempre ha sido muy incisiva en sus comentarios, también muy argumentada. No estoy criticando el contenido de sus planteamientos, sino que tiene un estilo particular, y está bien, pero no es la vocera y no representa a Chile Vamos" al momento de hacer esos cuestionamientos, enfatizó el también exministro en El Primer Café.

"Yo creo que (en los partidos de centroderecha) hay un sentido genuino de colaborar con el Gobierno, y digo colaborar porque es la definición que dio el Presidente Kast en su minuto, cuando los partidos se fueron incorporando", indicó.

"Yo me siento de Gobierno. Lógicamente a veces critico, a veces doy mi punto de vista —'la libertad es libre', como decía el Presidente Piñera— y uno hace planteamientos; a veces pueden ser más amables, otras veces un poco más críticos, pero yo formo parte del Gobierno y quiero que le vaya bien al Gobierno. Eso es bueno recalcarlo, porque cada cierto tiempo se recoge la muletilla de 'lo dice Evelyn Matthei'... No es la vocera (del bloque). Sí tiene puntos de vista válidos y que hay que rescatar", puntualizó el exparlamentario.

Con ella, en la campaña de año pasado, "nos fue mal, salimos quintos, y también tenemos que aprender de qué nos pasó como Chile Vamos (...) Nos fue mal, pero eso no significa que no podamos incorporarnos al Gobierno, tal como lo hizo el Socialismo Democrático (respecto) al Gobierno del Presidente Boric en una segunda etapa, a partir de septiembre (de 2022) más o menos, y logró darle bastante sustento y estabilidad al Gobierno del Presidente Boric, que iba navegando por aguas más bien borrascosas, turbulentas, y no sabíamos a dónde iba a llegar", finalizó.