Kast conmemoró a carabineros asesinados en Arauco y afirma: "Se ha hecho justicia"

El Presidente José Antonio Kast participó este domingo en una ceremonia ecuménica religiosa en conmemoración del asesinato a tres mártires de Carabineros, una emboscada que terminó con la vida de Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal en la Provincia de Arauco, Región del Biobío.

El Mandatario llegó hasta la comisaría Héroes de Arauco y acompañó a las familias, en el marco del segundo aniversario del hecho. En honor a los mártires, se les confirió sus nombres a tres vehículos blindados que está disponible para el uso de la institución, además, se le entregó una réplica a escala a cada una de las familias.

"Hoy día podemos decir que se ha hecho justicia. Eso no devuelve a sus hijos, a sus maridos, a sus compañeros, pero sí hay que dar una señal clara a la nación de que estos crímenes horrendos no quedan impunes. Carlos, Misael, Sergio, nuestra memoria los mantendrán vivos", dijo el Presidente de la República.

En esa línea, agregó: "Y los mantendrá vivos para que la justicia siempre le gane a la delincuencia, para que la unidad le gane a la división y así, la voluntad de aquellos que queremos a Chile le gane siempre al odio que se ve reflejado en las personas que atentaron y asesinaron a nuestros carabineros".

Las palabras del jefe de Estado fueron valoradas por Fernanda Antillanca, viuda de Misael Vidal: "El homenaje fue algo muy emotivo para nosotros como familia, obviamente con sentimientos encontrados", expresó.

"Abril es un mes triste para las tres familias. Las palabras del Presidente nos dan un poco de esperanza del respaldo de este Gobierno hacia la institución. No nos cabe duda de la responsabilidad de estas personas y también como familia estamos seguros que hay más personas involucradas que aún faltan", agregó.

La condena contra los responsables

La ceremonia también se lleva a cabo en el marco de la condena recibida por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete de presidio perpetuo calificado a Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén Santi, los tres hermanos responsables del delito ocurrido en abril de 2024 en la comuna de Cañete.

No obstante, la defensa de los hermanos pidió la nulidad del juicio que se encuentra a lo que dictamine la Corte Suprema.

El fiscal de la Región de La Araucanía, Roberto Garrido, explicó que la defensa estimó que "durante el procedimiento, y específicamente en el razonamiento de la sentencia condenatoria que se les impuso, ha habido infracción a algunas reglas procesales o reglas de valoración de prueba".

"Estamos en la etapa de analizar cuáles son estos argumentos y esperando también la resolución de la Corte Suprema respecto de la admisibilidad de los recursos para posteriormente, si es que pasan esa etapa, conocer la fecha en la que deberían ser los alegatos respecto de los recursos deducidos", sostuvo.

Carabineros: "La justicia tiene que manifestarse"

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, señaló que "nosotros respecto a ese tema sufrimos, lloramos bastante como muchas personas. Dispusimos nuestras mejores capacidades, voluntades, a nuestros mejores especialistas. Nuestras unidades de élite estuvieron a cargo de esta indagatoria".

"Entregamos todos los medios probatorios, todos los recursos, y obviamente pasa eso al ámbito jurisdiccional y la justicia es la que tiene que manifestarse respecto de eso. Y ahí, por el momento, no me pronuncio", afirmó.

Tras la ceremonia, el Mandatario sostuvo un encuentro en privado con autoridades de Carabineros, el fiscal nacional Ángel Valencia y el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna.

Asimismo, se esperan anuncios para el aniversario número 99 de Carabineros – a celebrarse este lunes- que vayan en la línea de mejorar las condiciones laborales de los policías y ampliar la dotación actual.

"Nos interesa mejorar las condiciones generales de los carabineros. De esa manera evitamos también que nuestro personal se retire a temprana edad, y se está viendo cómo se puede incentivar también a que ese personal permanezca aún más tiempo en la institución", enfatizó el general Araya.

"También (buscamos) mejorar las condiciones de nuestros alumnos en formación, posibilitar más y mejores postulantes y abrir las posibilidades para que mucha gente también pueda seguir optando a esta linda carrera", agregó.

Eventual propuesta genera debate

Uno de los puntos que promete mayor debate en el Congreso es una eventual propuesta -que evalúa el Ejecutivo para ser enviada al Congreso- que apunta a que las investigaciones judiciales contra carabineros por actos realizados en servicio sean tramitadas por la Justicia Militar.

"Hoy necesitamos más que nunca necesitamos unidad, hacer que el discurso sea coincidente con los hechos y con las decisiones y la voluntad cuando se trata, por ejemplo, a la hora de aprobar o rechazar proyectos que vayan en sentido de proteger a nuestros carabineros", planteó la diputada Flor Weisse (UDI).

Por su parte, el diputado Álvaro Ortiz (DC) espera que se anuncien "buenas noticias para los carabineros y carabineras que siguen en la institución".

"Cuando se discutan proyectos que vayan en ese camino, asistan las ministras y ministros respectivos cuando se discuta en el Senado o la Cámara para poder conocer en detalle cómo se van a financiar esas buenas noticias y donde también uno puede colaborar y puede ayudar", concluyó.