Kast defendió a Poduje tras altercado en el Senado y acusó "error" en la Ley de Humedales

El Presidente José Antonio Kast defendió este martes al ministro de Vivienda, Iván Poduje, tras las críticas que recibió de la mesa de la Cámara Alta por sus declaraciones contra el senador Alfonso De Urresti (PS) y la Ley de Humedales.

El líder de Vivienda protagonizó un cruce con un asesor del parlamentario en el que criticó la iniciativa propuesta por De Urresti, aprobada por unanimidad en el Congreso y promulgada en el año 2020.

Esta situación, motivó la intervención de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien reprochó el tono ofensivo de Poduje y pidió una actitud de respeto para la discusión de normas.

Asimismo, planteó que la forma de actuar del ministro podría impactar en la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, afirmando que "no puede haber ministros sumando votos y, por otro lado, ministros restando votos".

"Si uno se equivoca en una ley, hay que reconocerlo"

El Presidente Kast, en el marco de una entrega de viviendas en Rancagua (Región de O'Higgins), acompañado de Poduje, apuntó que "el sueño de la vivienda propia se fue alejando del alcance de muchas familias en Chile. Tenemos que recuperarlo, y por eso, el ministro (Poduje) que ha recorrido hartas zonas de Chile, ha planteado cosas que a veces parecen disruptivas".

"Tenemos que optimizar el uso del suelo, tenemos que buscar dónde están esos paños en las distintas ciudades para poder construir vivienda (...) Estuvimos en Valdivia hace un tiempo atrás, más allá del debate, pero se entregó a un sitio al Estado de más de diez hectáreas hace ya muchos años, y ahí está abandonado", señaló.

En ese sentido, reparó en que "cuando se dicta una ley a nivel nacional, que es para respetar las áreas verdes, la naturaleza, que todos queremos cuidar, pero se abarcan áreas enormes porque se habla de humedales, bueno, pero el área es tan grande, (como) en Valdivia", y mientras tanto, "cuántas miles de familias hoy día no tienen dónde vivir".

"Hay terrenos que objetivamente no son humedales. Hay otros que sí, nosotros podemos resguardar y todo, pero partamos siempre desde la persona", enfatizó Kast.

Asimismo, planteó que en Chile se "dejaron de construir hospitales porque se encontraron hallazgos (arqueológicos), una punta de una flecha", y reflexionó: "¿Qué es lo primero? ¿La salud, la energía, la vivienda o el cuidado de nuestra cultura y nuestra historia? Yo creo que no son incompatibles, pero nosotros tenemos que enfrentar desde el sentido común los problemas que afectan a toda la familia en Chile. Hay más de 500 mil familias que hoy día no tienen vivienda. Hay más de 120 mil familias que viven en campamentos, y terrenos hay".

"Cuando se comete un error, uno lo puede reconocer. Un error pequeño, como el que puedo haber cometido yo al haber almorzado con mis amigos en La Moneda (...) Pero si uno se equivoca en una ley, también tiene que reconocerlo", planteó.

En ese sentido, sostuvo que "uno no quiere terminar con la ley, pero acotarla a lo que corresponde, porque con esta Ley de Humedales hasta un tranque de regadío podría ser identificado como humedal".

Poduje: "Todas las leyes deben mejorarse"

Por su parte, el ministro Poduje también abordó las críticas del Senado y declaró "gran respeto" por la Cámara Alta: "Si el senador se molestó con la forma, le pido mis excusas. Pero lo que quería decir es lo que señaló el Presidente: tenemos no solo en Valdivia, Osorno, Puerto Montt, terrenos fiscales que no podemos usar porque la ley tiene aspectos que mejorar. Todas las leyes deben mejorarse".

"No tengo ningún problema de pedirle disculpas al senador De Urresti si se sintió ofendido por mis dichos. Esto fue en una reunión, además, privada, donde también se habían dicho otras cosas que no aparecen con todos los videos editados. Se dijeron cosas también contra nuestro Gobierno", advirtió.

"Pedimos como urgencia precisar la ley, mejorarla y de esa forma compatibilizar el acceso al derecho a la vivienda con la protección de humedales, que son mucho más acotados que los que hoy día están definidos", enfatizó.

En cuanto a las críticas de la presidenta del Senado, Poduje apuntó: "Nos estamos esforzando por entregar vivienda. Me extraña que ella esté más molesta que el senador De Urresti".