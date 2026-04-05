Reconstrucción: FA acusa que se busca "fabricar una crisis" y RN valora "cambio de rumbo"

El Gobierno ajusta los últimos detalles de su estrategia para sacar adelante el proyecto de Reconstrucción Nacional, una de sus principales apuestas, que contempla cerca de 40 iniciativas que incorporan cambios en políticas sociales, en materia económica, fiscal e institucional.

El Ejecutivo optó por reordenar el diseño de la iniciativa para ingresarla nuevamente al Congreso, en medio de fuertes críticas por parte de la oposición, que acusa a la Administración de José Antonio Kast de intentar tramitar proyectos propios de su agenda bajo el paraguas de la reconstrucción por los incendios forestales.

"Reconstruir la nación (por parte) del Presidente Kast y del ministro Quiroz implica un aumento del precio del pan de un 30%, como lo han anunciado los panaderos a raíz del aumento de los combustibles y que el Gobierno les traspasó todo este costo al país, evitando que el fisco aporte al Mepco", fustigó el diputado Jorge Brito (FA), integrante de la Comisión de Hacienda en la Cámara.

"Reconstruir el país del Presidente Kast y del ministro Quiroz es bajarle los impuestos a las grandes empresas, como lo han anunciado, en cerca de 3.000 millones de dólares. Por eso es incomprensible la estrategia que está llevando el Gobierno; pareciera que fabrican una crisis económica y social que no podemos permitir y que enfrentaremos con la mayor unidad y transversalidad posible en el Congreso", agregó el parlamentario.

PDG pide devolver el IVA

En tanto, el diputado Juan Marcelo Valenzuela (PDG) criticó el plan y pidió nuevas medidas para enfrentar sus eventuales efectos: "Si el Gobierno pretende avanzar en una reforma tributaria, aunque le pongan otro nombre, 'Plan de Reconstrucción' o como ellos estimen conveniente, sí o sí van a tener que incorporar medidas que alivien el bolsillo de la clase media, sobre todo si les pasaron el 'bencinazo' de una sola vez y no de manera gradual", sostuvo.

"Desde ese punto de vista, las medidas que estén sobre la mesa las vamos a ir mirando una a una. Si hay que perfeccionarlas técnicamente, como ya lo vemos con el tema de la eliminación del IVA, creemos que es mucho mejor devolverlo", puntualizó.

"Hay distintas voces expertas que dicen que si ocupan el mecanismo de eliminar (el IVA), el impacto real es de un 3%, mientras que si lo devolvemos podemos recuperar efectivamente ese 14%", complementó.

RN valora "cambio de rumbo"

Desde el oficialismo, el diputado Diego Schalper (RN) valoró el enfoque del plan de reconstrucción porque "incorpora una serie de elementos que le van a permitir a Chile un cambio de rumbo en materia económico y de inversión".

"Yo sugiero analizarlos cada uno en su mérito, pero (hay que) concentrar esa discusión en un gran esfuerzo, de manera de entender que cada uno de esos elementos son parte de una misma construcción común", aseveró.

En esa línea, el legislador de Chile Vamos señaló que "si la oposición o alguien estimara que algo no le parece en particular, va a tener el espacio para poder plantearlo. Me parece que lo pertinente es concentrar esa conversación".

Se espera que el proyecto sea reingresado esta semana a la Cámara de Diputados, donde iniciará su primer trámite legislativo en la Comisión de Hacienda, aunque algunas normas específicas podrían ser derivadas a la instancia de Medio Ambiente.