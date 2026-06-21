Kast: En Colombia inicia "una nueva etapa de libertad" tras "gran triunfo" de De la Espriella

El Presidente José Antonio Kast felicitó este domingo al mandatario electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, y aseguró que el país sudamericano "comienza una nueva etapa de libertad".

"Felicito a Abelardo De la Espriella, Presidente Electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad", indicó Kast en su cuenta de X.

"Firme por la Patria @ABDELAESPRIELLA!!", añadió el líder del Partido Republicano, que el pasado marzo se convirtió en el primer mandatario de extrema derecha desde el retorno a la democracia y será uno de los aliados de De la Espriella en la región.

Cancillería también congratuló la victoria del abogado y reafirmó la "voluntad de continuar fortaleciendo la amistad y lazos bilaterales con Colombia", según publicó en la misma red social.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó este domingo en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia al obtener 12.921.702 votos (49,65 %), una estrecha ventaja de 248.310 papeletas (0,95 puntos porcentuales) sobre el izquierdista Iván Cepeda, según el 99,65 % del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional.

Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, recibe 12.673.392 votos, equivalentes al 48,70 %, indica el conteo preliminar.

La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio para confirmar el resultado de manera oficial.