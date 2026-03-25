Kast en medio de su caída en las encuestas: "La verdad da una libertad enorme en política"

El Presidente José Antonio Kast abordó esta tarde, en medio de su visita a la Macrozona Sur, las críticas que ha recibido por las medidas adoptadas durante sus primeras dos semanas en el poder, que ya reflejan una significativa caída de aprobación en las encuestas.

Cadem dio a conocer este miércoles que un 49% de los chilenos desaprueba la gestión del Mandatario, mientras un 47% la aprueba. Las cifras se enmarcan en el alza en los precios de los combustibles, por la modificación al Mepco, donde un 59% consideró que era "evitable", mientras otro 43% aseguró que el Estado sí tiene los recursos para financiar sus compromisos.

En paralelo, el Panel Ciudadano-UDD evidenció que la aprobación del Gobierno de Kast es del 42% y la desaprobación de un 48%: una caída de 17 puntos desde el viernes 13 de marzo, donde el apoyo al Ejecutivo era del 59% y su rechazo de 18%.

"Seguimos avanzando en el tema de ordenar todas las cuentas públicas, para que nadie tenga duda de que nuestra decisión es mejorar la calidad de vida, mejorar las posibilidades de inversión en nuestra patria", dijo Kast, que pidió a "cada chileno que nos ayude, que nos colabore con estas medidas que son difíciles, no son fáciles, pero que tenga la certeza de que siempre vamos a hablar con la verdad".

"La verdad da una libertad enorme en política", aseveró, criticando que "por mucho tiempo hay políticos que buscaban una línea más populista que la línea de la verdad".

"Y eso nos permite mirar siempre de frente a cualquier vecino y decirle las cosas por su nombre: estamos en una situación difícil, una situación compleja, pero estamos aquí para trabajar por cada chileno para mejorar su condición de vida", aseveró.

El Mandatario visitó esta jornada la Región de La Araucanía, donde sostuvo una reunión con Mejor Niñez y algunas familias de acogida; luego, participó de un encuentro de seguridad con el Cuartel de Control y Orden Público de Carabineros en Paillaco y llegó hasta el Regimiento Número 3 de Victoria.